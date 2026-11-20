Espectáculos

Sebastián Vega decidió manejar con sarcasmo y buena vibra los comentarios negativos que recibió en redes sociales luego de su accidentado paso por el capítulo del 16 de noviembre de MasterChef Celebrity Colombia.

Todo el drama empezó cuando el actor tuvo que preparar un pastel de varias capas. El reto exigía una estructura interna armoniosa y visualmente atractiva al cortarlo, pero la preparación de Vega no cumplió con esas expectativas y las capas no se diferenciaban claramente. Esto provocó que el jurado Nicolás de Zubiría le lanzara una advertencia bastante fuerte: “No seas tu propio enemigo. Aprende a jugar MasterChef. Si no, vas a salir rapidito, de verdad”.

El mismo Sebastián admitió frente a las cámaras que es muy exigente consigo mismo y que no se sentía a gusto con el resultado de ese reto. Mientras tanto, sus compañeros también opinaron: Emiro Navarro sugirió que el actor siempre busca complicarse para intentar sobresalir, y Sebas Villalobos calificó el comentario de De Zubiría como un golpe muy bajo.

En redes sociales, el público se puso en el mismo plan que Emiro, señalando que Vega suele complicar las pruebas con propuestas demasiado elaboradas solo para llamar la atención. Pero el actor, lejos de entrar en crisis, publicó unas historias en Instagram donde invitó a sus seguidores a hacer un ejercicio de respiración: “A la cuenta de uno inhalas y a la cuenta de dos exhalas y repite conmigo: a Sebas Vega, mis comentarios negativos no le afectan”.

Además, Vega pidió a sus seguidores gastar el tiempo enviando energía positiva y cerró su mensaje con una frase sobre abrir los ojos y seguir con su lindo día.

La verdad, manejar el hate con un tutorial de respiración es un nivel de tranquilidad que todos necesitamos en el grupo de WhatsApp.