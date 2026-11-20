Espectáculos

Jorge Rausch y Emiro Navarro se dieron un agarrón en el reto de salvación de MasterChef Celebrity. Todo empezó cuando el chef Rausch pasó por la estación de Emiro y, al ver que aquello era un desorden total, le ordenó que limpiara y organizara su espacio de inmediato.

Emiro, que estaba súper estresado porque tenía que preparar una entrada y un plato fuerte con pollo, y además se estaba lanzando a hacer pasta por primera vez en la competencia, le pidió unos minutos más. Argumentó que estaba concentrado en las recetas y que temía no terminar a tiempo si se ponía a limpiar en ese momento.

Pero Rausch no entró en el juego y mantuvo que la limpieza era para ya mismo. Como el participante no acató la orden, el chef simplemente dio media vuelta y se fue, dejándolo sin asesoría técnica por el resto de la prueba.

La jerarquía se respeta

Cuando llegó el momento de la degustación, Emiro se quejó en el atril porque se sentía afectado al no haber recibido orientación, especialmente por su inexperiencia con la pasta y el nivel de estrés que manejaba. Pero Rausch no tuvo piedad y le recordó que su falta de acompañamiento fue consecuencia de su propia actitud.

"Cuando uno es cocinero, en una cocina, uno tiene que aprender técnicas, tiene que aprender cocciones, pero lo más importante es aprender a hacer caso y cuando yo le digo a usted en mi cocina, porque esta es nuestra cocina, que limpie, usted limpia. Usted no me dice que no", sentenció el jurado.

Al final, Emiro aceptó que se equivocó y pidió disculpas públicas. Admitió que la presión de los platos simultáneos y la técnica nueva lo bloquearon, lo que lo llevó a responder mal en el calor del momento. La jornada terminó siendo una lección de que, aunque la comida sepa rico, el orden y el respeto a las órdenes son lo que realmente importa para avanzar en el programa.

Se nota que a Rausch no le gusta que le lleven la contraria con el aseo, ¡mejor no jugar con fuego en esa cocina!