Espectáculos

Si usted es de los que disfruta un buen sentimiento y quiere empezar diciembre con toda, póngase pilas. El viernes 4 de diciembre llega el Cartel del Chupe y el Guaro Navideño 2026 al Estadio Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha. Este evento, que hace parte de las Ferias y Fiestas del Sol y la Luna, promete ser una maratón de música popular, vallenato y sonidos regionales colombianos.

La alineación está brutal y tiene nombres que saben exactamente cómo hacernos cantar a grito herido. El show estará encabezado por Jhon Alex Castaño, Alex Manga, Ciro Quiñonez y El Andariego. Si eso no fuera suficiente para armar la fiesta, el escenario también recibirá a La Banda del Aventurero, Hadrian El Niño de Oro, Camilo Méndez, Grupo Tigrillo y Brayan Muñoz. Nueve artistas en total para que nadie se quede sin bailar.

La producción corre por cuenta de Marsal Music & Entertainment S.A.S., quienes quieren montar una experiencia que mezcle el show en vivo con ese ambiente de cantina que tanto nos gusta. Es la excusa perfecta para que la gente de Soacha y el sur de Bogotá se reúna a abrir oficialmente la temporada navideña.

Para los que ya quieren organizar el parche, tomen nota de la logística: las puertas del estadio abren a las 3:00 de la tarde para evitar el caos del ingreso, pero la música empieza a sonar oficialmente a las 6:00 de la tarde. Un dato clave es que el evento es exclusivamente para mayores de 18 años, así que no intenten colar a los sobrinos. Las boletas ya están a la venta en Tuboleta.

La verdad, reunir a tantos exponentes del despecho en un solo lugar suena a plan ganador para soltar las penas antes de que lleguen las novenas. ¿Quién se apunta a ir por una fría y cantar hasta quedar afónico?