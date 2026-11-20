Espectáculos

Don Omar llega a Colombia con su gira The Last King World Tour y ya tenemos el mapa completo de cuánto hay que soltar para verlo. El puertorriqueño se presentará entre el 4 y 7 de noviembre de 2027 en tres ciudades diferentes: Bogotá, Cali y Medellín. Las entradas están a cargo de Ticketmaster Colombia y la preventa arranca hoy, 19 de noviembre de 2026, a las 10:00 a. m.

Para los que hicieron el prerregistro, el código llegó al correo ayer, 18 de noviembre, y deben ingresarlo en la página oficial donomar.com para poder comprar. Seamos honestos, hay precios que nos dejaron fríos, especialmente los palcos que parecen costar lo de un carro usado, pero para los fans más fieles, el presupuesto es lo de menos cuando se trata de cantar Luna o Danza Kuduro en vivo.

Don Omar, conocido como el Rey del reggaeton por su versatilidad, es uno de los artistas más influyentes del género urbano y ha vendido 70 millones de álbumes,

El despliegue en Bogotá

La capital abre el ciclo el jueves 4 de noviembre de 2027 en el Vive Claro. Aquí, los Palcos Diamante son los más caros, costando 12.000.000 de pesos en la etapa uno y subiendo a 13.000.000 de pesos en la etapa dos, que es cuando los cupos de preventa se empiezan a agotar.

Si no tienes presupuesto de millonario, los sectores más económicos son el 126-131, con precios de 250.000 pesos en la primera etapa y 299.000 en la segunda. Otros valores para Bogotá incluyen los Palcos Platino (10.500.000 y 11.500.000 pesos), Oro (6.990.000 y 7.990.000 pesos), Rubí (5.990.000 y 6.990.000 pesos), Plata (4.990.000 y 5.990.000 pesos) y Bronce (3.490.000 y 4.990.000 pesos).

Para quienes prefieren gradería, el Sector 101-108 está entre 750.000 y 829.000 pesos, el Sector 109-116 entre 549.000 y 649.000 pesos, y el Sector 117-124 entre 399.000 y 449.000 pesos.

La fiesta en Cali

El viernes 5 de noviembre de 2027 es el turno de Cali en el estadio Pascual Guerrero. En la capital vallecaucana, el Palco Diamante también manda con precios de 12.990.000 pesos en la etapa uno y 13.990.000 en la segunda. La opción más barata es la gradería norte, que cuesta 149.000 pesos en la primera etapa y 199.000 en la segunda.

Los demás palcos en Cali se venden así: Platino entre 11.990.000 y 12.990.000 pesos; Oro entre 10.990.000 y 11.990.000 pesos; Rubí entre 8.990.000 y 9.990.000 pesos; Plata entre 6.990.000 y 7.990.000 pesos; y Bronce entre 4.990.000 y 5.990.000 pesos.

En cuanto a las zonas occidentales y orientales, la Occidental Media cuesta entre 499.000 y 599.000 pesos. Las zonas Occidental Alta, Occidental Baja y Oriental Alta comparten el rango de 399.000 a 499.000 pesos, mientras que la Oriental Baja se mantiene en 249.000 pesos para ambas etapas.

El cierre en Medellín

El domingo 7 de noviembre de 2027, Don Omar cierra el tour en el estadio Polideportivo Sur de Envigado. Aquí es donde encontramos el precio más alto de toda la gira en Colombia: los Palcos Diamante cuestan 13.990.000 pesos en la etapa uno y alcanzan los 14.990.000 pesos en la etapa dos. ¡Casi 15 millones por un palco!

La opción más económica para Medellín es la Gradería Norte, con precios de 249.000 y 349.000 pesos. Los Palcos Platino están entre 11.990.000 y 12.990.000 pesos, y los de Oro entre 6.990.000 y 8.990.000 pesos. Para los que prefieren gradería, la Occidental está entre 679.000 y 779.000 pesos, y la Gradería Sur entre 549.000 y 649.000 pesos.

Experiencias VIP y detalles finales

Para los que quieren ir más allá, existen las experiencias Kingdom VIP 1 y Kingdom VIP 2, con precios de 2.180.000 y 1.179.000 pesos respectivamente. Estas incluyen kits de mercancía como camisetas de la gira, póster y CD, además de entrada anticipada. Eso sí, ojo con esto: ninguna de estas experiencias incluye numeración asignada ni interacción directa con el artista.

Un dato importante para los que planean comprar palcos es que en todas las ciudades la capacidad máxima es de 10 personas por palco. También hay que tener en cuenta que ninguno de los precios mencionados incluye el costo por servicio de la tiquetera.

¿Ustedes sí pagarían 14 millones por un palco o prefieren la gradería y ahorrar para el viaje?