Un obrero colombiano se volvió viral cantando a Diomedes Díaz a 100 metros de altura

Espectáculos

Imagínese estar trabajando a más de 100 metros de altura y que lo único que tenga en la cabeza sea un clásico del Cacique. Eso fue lo que pasó con un trabajador colombiano que estaría vinculado a la empresa Structural-Builders and Restorations (S-BR), quien se volvió tendencia en redes sociales tras interpretar ‘A mitad del camino’, aparentemente mientras cumplía su jornada laboral en alguna ciudad de Estados Unidos.

El video, que circuló masivamente en Instagram a través de la cuenta ALMA PARRANDERA, muestra al hombre cantando con una carga emocional impresionante. No fue solo el vértigo lo que sorprendió a la gente, sino la afinación y el sentimiento que le puso al tema. En los comentarios, los usuarios no pararon de elogiar su talento vocal y la nostalgia que genera la música de Diomedes Díaz, y uno de ellos comentó que la fachada iba a quedar bien pintada con ese tema.

La canción elegida no es cualquier tema. ‘A mitad del camino’ pertenece al álbum ‘Pidiendo vía’ y nació en uno de los momentos más pesados de la carrera de Diomedes Díaz, cuando estuvo privado de la libertad en una cárcel de Valledupar. En la letra, el cantante le pide ayuda a la Virgen del Carmen para recuperar su libertad, prometiéndole construirle una iglesia en su tierra natal.

Es increíble cómo un vallenato puede conectar tanto a alguien que está lejos de casa y en una situación tan exigente. Al final, el video es la prueba reina de que el legado del Cacique de La Junta no tiene fronteras y que un colombiano, sin importar dónde esté o qué tan alto se encuentre, siempre lleva el acordeón en el corazón.