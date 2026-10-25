Honey Ordóñez lo logró: la sanandresana que conquistó la pasarela de Victoria’s Secret

Espectáculos

Honey Ordóñez no se rindió y el esfuerzo valió la pena. La modelo nacida en San Andrés logró entrar al Victoria’s Secret Fashion Show 2026 tras haber pasado por dos castings fallidos. Con 1,75 metros de estatura y una piel negra que destacó en el evento, su porte desenfadado fue sensación absoluta en la pasarela más apetecida de la industria de la moda.

El espectáculo tuvo lugar el domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California. Para que nadie se quedara por fuera, la marca transmitió el evento a través de sus canales digitales en TikTok, YouTube e Instagram, donde millones de personas vieron a la afrocolombiana brillar en escena. Fue un momento clave en su carrera profesional que demuestra que la constancia es fundamental en un mundo tan competitivo, donde los procesos de selección son rigurosos y la trayectoria es la que abre las puertas en los mercados internacionales.

El camino hacia la cima

Honey es una modelo que ha sabido construir su perfil internacional combinando sus raíces colombianas y nicaragüenses. Su camino en el modelaje ha sido ascendente y diverso, incluyendo campañas publicitarias, publicaciones editoriales y desfiles. Uno de los puntos más decisivos de su recorrido ocurrió a los 18 años, cuando debutó con Dior, una experiencia que le permitió trabajar con una de las casas de moda más reconocidas del mundo y ganar terreno en el circuito global.

Además de su paso por Dior, su portafolio cuenta con proyectos para Fenty Beauty y Sporty & Rich, marcas que se mueven en segmentos muy distintos del mercado de la belleza y la moda. Durante el transcurso de 2026, Honey siguió sumando peso a su hoja de vida con trabajos para firmas como Puma y Ralph Lauren, consolidando la visibilidad que hoy la lleva a los escenarios más prestigiosos.

Orgullo nacional y emoción

La participación de Honey la posiciona como la segunda colombiana en caminar por la pasarela de esta firma estadounidense. La pionera fue Valentina Castro, quien hizo historia en 2025 al ser la primera del país en lograrlo. Ese mismo año, Karol G se convirtió en la primera artista latina en presentarse en vivo durante el espectáculo.

La emoción de Honey fue total. A través de Instagram, la modelo compartió que todavía estaba asimilando la noticia de formar parte de este escenario legendario. En su publicación, mencionó que su "yo de 8 años no me lo creería", reflexionando sobre cómo hace 12 años, como una niña isleña, no tenía la experiencia necesaria para imaginar el glamour, la pompa y el hecho de desfilar ropa interior ante la audiencia más selecta de la moda mundial.

Los detalles del show

Honey hizo su debut específicamente en el segmento de Pink, que es la línea juvenil de Victoria’s Secret. Su aparición formó parte de una edición que mezcló las propuestas de moda con presentaciones musicales de alto nivel. Entre los artistas que formaron parte de la programación musical del evento estuvieron Megan Moroney, Tate McRae, Megan Thee Stallion y la agrupación KATSEYE.

El desfile no solo fue una vitrina para Honey, sino que reunió a modelos reconocidas de diversas procedencias y generaciones. Para Ordóñez, compartir espacio con nombres ya consolidados de la industria representó una oportunidad invaluable para proyectar su trabajo y fortalecer la carrera internacional que ha venido construyendo desde San Andrés.