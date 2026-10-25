Ariadna Gutiérrez se casó en Cartagena y el vestido de novia quedó a la vista al llegar a la iglesia

Espectáculos

Ariadna Gutiérrez, la modelo y ex Miss Colombia, se casó este 24 de octubre en Cartagena con el empresario Guus Franke. La pareja eligió la Catedral de Santa Catalina de Alejandría para su unión, en un evento que tuvo a todo el mundo pendiente de los invitados y la decoración.

El momento más tenso para los que esperaban afuera fue la llegada de Ariadna. Unas telas blancas tapaban la entrada de la iglesia, creando un misterio total sobre el look de la novia. Pero la incertidumbre duró poco: apenas el carro se movió, quedó al descubierto su vestido, el peinado y el equipo que la acompañaba justo antes de entrar al templo.

Los videos que circularon muestran que las flores de la entrada seguían todo el camino hasta el altar, donde Ariadna se encontraría con su prometido, Guus Franke, para celebrar su unión. El evento estuvo lleno de estrellas, con invitados como Raimundo Angulo y varias reinas de belleza del país, además de los padres del novio y los familiares de Ariadna.

Sobre el esposo, sabemos que Guus Franke es un hombre de negocios e inversiones. Fundó en 2018 la compañía Axiom GmbH, enfocada en finanzas corporativas, adquisiciones y estrategias de inversión. También ha estado vinculado a Circle8 Group, una plataforma europea de servicios profesionales y tecnología.

Aunque la relación había generado ruido hace poco, la información sobre su vida en pareja circulaba principalmente a través de medios de entretenimiento. De hecho, los chismes del matrimonio cobraron fuerza cuando Rodner Figueroa contó que se encontró con Ariadna en Suiza y que ella le presentó a quien describió como su esposo, aunque la modelo no ha confirmado públicamente todos los detalles de su relación.

Sinceramente, el misterio de las telas blancas fue un toque muy dramático, pero al final el look valió la pena la espera. ¿Será que ya tenemos la boda del año?