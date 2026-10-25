Carlos Vives cae mal en el cumple de Charly García y lo tachan de insoportable

Espectáculos

Carlos Vives, Fito Páez y Charly García se juntaron para un encuentro que terminó saliendo de la privacidad y volviéndose viral entre los fans de la música latinoamericana. El motivo del festejo fue el cumpleaños número 75 del músico argentino, una celebración que tuvo lugar en La Fábrica, el espacio que durante años sirvió como su casa-estudio.

Un video publicado por la cuenta de La Fábrica registró el momento en que Vives y Páez le cantaron el tradicional “feliz cumpleaños” a García, mientras estaban rodeados de otras personas cercanas al artista. Aunque las imágenes mostraban una escena de mucha cercanía entre tres referentes de distintos países y generaciones, la presencia del colombiano no cayó nada bien para algunos usuarios en redes sociales.

El hate en X

Las críticas se concentraron principalmente en X, donde los comentarios no tuvieron piedad. Algunos usuarios cuestionaron la postura política que Vives ha tenido en los últimos años, mientras que otros sintieron que el cantante intentó acaparar la atención, dejando en segundo plano al homenajeado.

Entre las reacciones que más resonaron se leyeron frases como “Qué pesado Carlos Vives!!!”, “Como putas logro meterse en esa mesa el asqueroso de Vives?” y “Hp Carlos Vives le gusta estar con Charly y luego va y vota al mamarracho de Abelardo”. También hubo quien escribió: “que mierda hace vives ahí lpm cuiden a Charly loco”. Uno de los comentarios más compartidos fue el de un usuario que reposteó el video original diciendo: “Carlos Bives, cómo estás sentado cerca a Fito Páez y sigues siendo la persona más molesta de la mesa”.

El escenario y el festival

El encuentro ocurrió justo cuando Vives y Páez se preparan para participar en el festival Bamba, donde ambos se presentarán mañana, 25 de octubre.

La elección de La Fábrica para el festejo tiene un peso sentimental, ya que la propiedad está ubicada en Fitz Roy 1245, en el barrio de Chacarita, Buenos Aires. Entre 1989 y 2006, este lugar funcionó como el estudio de grabación de Charly García y fue el sitio donde se crearon discos como El Aguante, La hija de la lágrima y Say No More, producidos durante la etapa más turbulenta tanto en lo profesional como en lo personal del músico. Actualmente, el espacio sigue activo como La Fábrica en Vivo, un bar en el barrio de Palermo que ofrece coctelería, gastronomía y música en vivo.

La obsesión de Vives por el rock argentino

Carlos Vives, cantante y compositor colombiano conocido por mezclar ritmos tradicionales como la cumbia con pop y rock, ha dejado clara su admiración por los músicos argentinos en varias ocasiones. En una entrevista con Marcelo Tinelli, Vives llegó a definir a estos artistas como una verdadera escuela de pensamiento, afirmando que sus poetas y filósofos llegaron a él a través del rock argentino.

El vínculo del samario con Argentina también tiene una raíz familiar. Contó que su abuelo paterno viajó hasta el aeropuerto de Medellín con la idea de ver a Carlos Gardel el día que el cantante murió en un accidente aéreo en 1935, momento en el que recordó que “se le mató su estrella ahí”.

Sin embargo, fue el rock de las décadas de 60 y 70 lo que terminó de marcar su formación artística. Entre sus referencias principales mencionó a Charly García y al dúo de folk rock Pedro y Pablo, formado en 1967 por Jorge Durietz y Miguel Cantilo, quienes lanzaron temas como Yo vivo en esta ciudad y La marcha de la bronca. También citó a David Lebón, figura clave de Serú Girán y Pescado Rabioso, y al supergrupo PorSuiGieco, integrado en 1974 por León Gieco, García, Raúl Porchetto, Nito Mestre y María Rosa Yorio.

Vives recordó con sorpresa que PorSuiGieco visitó Bogotá a principios de los 70 y que el grupo compuso una canción inspirada en ese viaje. El cantante incluso tarareó la frase “Otra vez debajo del sol de Bogotá”, lo que provocó la risa de Marcelo Tinelli. Para Vives, este proceso de descubrimiento musical fue una experiencia que definió su manera de entender la música y la vida. Tinelli concluyó señalando que esta faceta del colombiano es poco conocida fuera de su círculo más cercano, diciéndole: “La gente no sabe todo lo que sos vos”.

Sinceramente, ¿tan mal le cae el hombre o es que el rock argentino es un club muy cerrado?