Camilo Cifuentes y La Mijita reaparecen juntos y aseguran que están muy enamorados

Espectáculos

Camilo Cifuentes y Anthía López, más conocida como La Mijita, volvieron a llamar la atención al aparecer juntos en una fiesta de disfraces con motivo del lanzamiento musical de W Sound junto a Hades66. En un video que ya circula en redes, el streamer Westcol los presentó como "la pareja del momento", mientras bromeaba con ellos en un ambiente súper relajado.

Cuando Westcol les preguntó si estaban muy enamorados, Camilo no lo dudó y soltó que sí, asegurando que "hay que vivir el amor al máximo". El creador de contenido insistió en que ambos están tranquilos y muy enamorados, mientras que La Mijita fue tajante al referirse a los comentarios negativos que circulan sobre ellos, afirmando que "lo demás son calumnias".

Este encuentro llega después de una polémica donde Cifuentes admitió que no fue sincero con las dos mujeres involucradas. El problema estalló cuando María Camila Sepúlveda, su expareja y quien está embarazada de un hijo suyo, publicó chats donde se veía que ambos todavía hablaban de formar un hogar. Camilo reconoció en una transmisión con Westcol y Blessd que, mientras se acercaba sentimentalmente a la creadora española, seguía manteniendo conversaciones con Sepúlveda.

Por su parte, La Mijita rechazó las acusaciones en su contra y agradeció el apoyo de sus seguidores, diciendo que ellos son su "consuelo más grande" en medio de un momento que no ha sido fácil.