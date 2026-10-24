¡Un Metro en el balcón! Esta señora creó su propio vagón para entregar paletas

Famosos

La creatividad colombiana no tiene límites y esta vez el ingenio se tomó un tercer piso en Medellín. Una adulta mayor decidió que ya no más subir y bajar escaleras para entregar sus domicilios, así que se fabricó su propio vagón inspirado en el Metro de Medellín para bajar sus productos de manera práctica.

El invento se volvió viral luego de que Carlos Rendón lo compartiera en su cuenta de Instagram '@mimedellinsaborea' con el mensaje: “¡Qué lindo es ser colombiano!”. En el video se ve cómo el vagón baja gracias a dos cuerdas amarradas al balcón y una señal en el primer piso, permitiendo que las paletas que ella vende lleguen a sus clientes sin complicaciones.

La respuesta en redes sociales fue inmediata. Muchos internautas quedaron fascinados con la resolución de la señora, comentando que "no nos varamos para nada" y calificando el sistema como "mucha tecnología para ese manjar de helado". De hecho, hay gente pidiendo la dirección de la casa para visitarla y comprarle paletas.

El cariño por la idea llegó al punto de que los usuarios empezaron a etiquetar al Metro de Medellín, el sistema de transporte masivo de la ciudad, para que la mujer reciba el reconocimiento que merece por rendirle este homenaje tan original a su transporte público.

Honestamente, esto es otro nivel de emprendimiento. ¿Quién necesita un robot de entrega cuando tenemos este nivel de ingenio en el barrio?