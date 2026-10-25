Juan Diego Vanegas terminó en lágrimas con esta sorpresa en 'Día a Día'

Espectáculos

A Juan Diego Vanegas le dieron una sorpresa de esas que uno quisiera recibir en la oficina. El 20 de octubre, en el marco del Día Internacional del Chef, el huilense llegó al set de 'Día a Día' pensando que sería un día común y corriente para presentar una receta en su sección, pero sus compañeros Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz y Carlos Calero ya tenían todo coordinado para homenajearlo.

La jugada empezó cuando Juan Diego se acercó al televisor para mostrar los ingredientes de su plato. En lugar de la lista de compras, se encontró con un mensaje que decía: “¡Feliz día del chef!.. La vida con ustedes es más sabrosa”.

Pero la cosa no quedó ahí. El presentador también vio un video dedicado a su talento, su vocación y la explicación de lo que significa ser chef, acompañado de clips que mostraban su lado como papá de Juan Martín. Después de los abrazos colectivos, llegó el golpe final: le avisaron que no iba a cocinar porque le habían traído al set a sus profesores de la escuela donde se formó profesionalmente.

Más que cocina

Juan Diego, quien es oriundo de Neiva y nació en 1984, llegó en 2021 al canal, donde comparte recetas y tips culinarios.

Fuera de los fogones, el chef ha estado viviendo momentos muy intensos. Desde hace más de dos años mantiene una relación con Daniela Mor, antropóloga, escritora y entrenadora de atletismo. En septiembre de 2025 la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Juan Martín, cumpliendo así el sueño de Juan Diego de ser padre. Además, en octubre de 2026 se supo que la pareja planea casarse para dar un paso más en su relación.