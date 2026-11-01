Un dron volador y un presentador con mal genio: el caos que terminó en herida para una modelo

Espectáculos

Imaginen estar trabajando tranquilamente y que, de la nada, un dron salga disparado hacia su cara porque alguien decidió jugar al fútbol con él. Eso fue exactamente lo que vivió la modelo colombiana Isabella Rojas el 27 de octubre, cuando el presentador mexicano Ernesto Chavana pateó un dron que volaba en el estudio durante una transmisión.

El impacto no fue cualquier cosa: el aparato le causó un corte en el labio, obligando a que los paramédicos del canal intervinieran rápidamente para atenderla. Lo más increíble es que, mientras la modelo estaba siendo revisada, Chavana reclamó en vivo a los técnicos de producción. Menos mal que la lesión no fue grave y Rojas pudo volver al programa a los pocos minutos, aunque el daño ya estaba hecho en las redes sociales.

La reacción de la gente en internet fue inmediata y, sinceramente, bastante letal. Los usuarios no dejaron pasar que el conductor se reía después del accidente y que echaba la culpa a los demás sin mostrarse apenado. Algunos comentarios fueron fuertes, calificando el programa de misógino y criticando que el presentador ni siquiera se acercara a la chica para disculparse en el momento.

La cara del error

Después de que el video se volviera viral y las críticas se desbordaran, Chavana decidió publicar un video en sus redes sociales para intentar calmar las aguas. En el clip reconoció que cometió un error al patear el dron y aseguró que no se está escondiendo. Además, afirmó que ya se disculpó con Isabella y que él asumirá cualquier responsabilidad económica que derive del incidente, aclarando que ni el canal ni la producción deben pagar por su el incidente.

El presentador insistió en que su mayor preocupación fue el estado de salud de su compañera y agradeció que las cosas no terminaran peor. Sin embargo, el problema parece haber llegado a los jefes. Chavana reveló que las directivas del canal hablaron con él y lo citaron a una reunión disciplinaria. Como toque final, le prohibieron tocar el tema durante el show, así que le tocó guardar silencio frente a las cámaras mientras afronta las decisiones de sus superiores.

¿En serio alguien cree que patear un dron en un set es una buena idea?