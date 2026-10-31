Hadas y fantasía: así se tomó el Halloween el equipo de ‘Día a Día’

Espectáculos

El set de ‘Día a Día’ se transformó por completo para recibir el 31 de octubre con una temática de fantasía. Los presentadores fueron los protagonistas de esta emisión, donde dejaron atrás sus vestuarios cotidianos para sumergirse en un concepto mágico que incluyó cambios radicales en el maquillaje y los accesorios.

Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto fueron las encargadas de liderar la transformación femenina, apareciendo caracterizadas como hadas. El equipo masculino no se quedó atrás y se sumó a la dinámica; Carlos Calero, Iván Lalinde y el chef Juan Diego Vanegas también lucieron caracterizaciones acordes al mundo de fantasía elegido para el programa.

Para que la atmósfera fuera completa, la producción no solo se enfocó en los disfraces. Todo el estudio fue acondicionado con diversos elementos decorativos que ayudaron a convertir el set habitual en un escenario inspirado en un mundo imaginario. Este esfuerzo colectivo demuestra que el 31 de octubre se ha convertido en una fecha especial y recurrente para el matutino de Caracol Televisión.

Un recorrido por los Halloweens pasados

Esta no es la primera vez que el equipo de ‘Día a Día’ se atreve con producciones especiales para celebrar esta fecha. El programa tiene un historial de cambios drásticos de imagen que nos hace analizar cómo han evolucionado sus temáticas año tras año.

En 2024, por ejemplo, la propuesta fue totalmente diferente ya que el set se convirtió en un circo. En esa ocasión, los presentadores asumieron roles específicos de ese universo: Catalina Gómez se puso la gorra de directora de circo, mientras que Carolina Soto apareció como un conejo saliendo de un sombrero. Por su parte, Carolina Cruz se caracterizó como payasa e Iván Lalinde tomó el papel de domador.

Un año más tarde, en 2025, la escenografía volvió a cambiar para proponer un viaje temporal. El equipo decidió rendir homenaje a las décadas de los años 70 y 80, y para ello Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas lucieron atuendos inspirados en la moda de aquellas épocas. Ahora, con la llegada de la fantasía, el programa confirma que el cambio de imagen es ya una tradición fija de su calendario.

20 años de Catalina Gómez en la pantalla

La celebración de este Halloween coincide con un momento muy significativo para Catalina Gómez, quien en 2026 cumple 20 años formando parte de ‘Día a Día’. La presentadora llegó al matutino después de trabajar en una sala de redacción y ha contado que, antes de hacer parte del programa, soñaba con estar frente a sus cámaras.

El aniversario de Catalina ya tuvo un momento muy emotivo al aire el pasado 16 de octubre. En esa fecha, sus compañeros y el equipo técnico organizaron una sorpresa en el set para celebrar sus dos décadas de trayectoria. Durante el homenaje, recordaron los hitos más importantes de su paso por el programa, lo que dejó a la presentadora conmovida y agradecida por el cariño recibido.

Además de su crecimiento profesional, Catalina ha compartido que el programa ha sido testigo de sus cambios personales más profundos. Según contó a Caracol Televisión, fue durante su tiempo en ‘Día a Día’ que conoció a su esposo, Juan Esteban Sampedro. En el transcurso de estos años se casó y tuvo dos hijos, haciendo que el formato no solo sea su lugar de trabajo, sino un espacio que ha acompañado la construcción de su vida familiar.

Honestamente, pasar de ser una periodista de redacción a ser una de las caras más reconocidas de las mañanas colombianas es un logro tremendo. ¿Quién no quiere terminar disfrazada de hada celebrando dos décadas de éxito?