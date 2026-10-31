María Mercedes Ruiz pidió perdón a Karina García tras caer en una 'funa' digital

Espectáculos

La presentadora María Mercedes Ruiz, del programa Buen día Colombia del Canal RCN, se encontró en el ojo del huracán el 29 de octubre después de difundir una información falsa sobre la creadora de contenido Karina García. Lo que empezó como un dato viral terminó siendo un error que la comunicadora tuvo que salir a corregir públicamente.

Resulta que María Mercedes replicó el supuesto nombre del bebé de Karina García, quien fue participante de La casa de los famosos Colombia. El problema es que la información no solo era mentira, sino que hacía parte de una ola de odio liderada por detractores de la influenciadora. La presentadora reconoció que cayó en la trampa y que le faltó rigor al confirmar el dato.

Para intentar arreglar las cosas, la conductora subió un video a sus historias de Instagram diciendo: “Mis más sinceras disculpas para Karina García”. En el clip aclaró que jamás quiso burlarse de la maternidad de Karina ni de su bebé, asegurando que ella también es mamá y que está en contra del ciberbullying.

Sin embargo, el drama no quedó ahí. María Mercedes Ruiz denunció que la situación se salió de control y que su familia terminó involucrada en la polémica. Según contó, tanto su esposo como su hija empezaron a recibir insultos y amenazas tras el comentario emitido en el programa.

La presentadora pidió con respeto que no involucren a los familiares en estos líos. Aunque dejó claro que acepta las críticas y los desacuerdos, hizo un llamado a que todo se haga sin intimidaciones ni insultos. "Está bien que expresemos nuestros desacuerdos y que hagamos críticas, pero eso sí, sin insultos y sin incurrir en amenazas o en intimidaciones", sentenció.

Para cerrar el ciclo, María Mercedes volvió a pedir perdón en vivo durante el matutino frente a los televidentes. Ahí precisó que, en realidad, desde el principio hablaban de Karina en el programa para desearle lo mejor en su proceso de parto. También reveló que la gravedad de las reacciones llegó al extremo de recibir amenazas de muerte, recalcando que un error lo comete cualquiera y que su falla estuvo lejos de ser una burla.