Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se dieron el sí: así fue la boda

Espectáculos

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno finalmente llegaron al altar el jueves 29 de octubre. Después de más de seis años de relación, los antioqueños formalizaron su unión en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y reconocidas figuras del entretenimiento.

Para quienes no están al día, Pipe Bueno es un reconocido cantante de música popular y Luisa Fernanda W es una influyente creadora de contenido. La pareja comenzó su historia de amor en 2019 y con el tiempo construyeron su propio hogar junto a sus dos hijos, Máximo y Domenic. El camino al altar empezó a trazarse formalmente en octubre de 2023, cuando el cantante aprovechó un viaje a Dubái para pedirle matrimonio a la creadora de contenido.

Un escenario subterráneo y una fiesta de lujo

El lugar elegido para la ceremonia religiosa fue la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca. No es cualquier sitio; la arquitectura subterránea del lugar le dio un toque impresionante al momento en que los enamorados se convirtieron en marido y mujer. De hecho, Pipe Bueno confesó que en algún momento pensaron en casarse en México, pero al final decidieron que Colombia era el escenario ideal por ser un país especial para ellos y sus familias.

Pero como una boda de este nivel no se queda solo en la iglesia, los invitados se trasladarían a Cajicá. La fiesta sería en Arena MX, un espacio que se encuentra justo al lado de Rancho MX, donde los invitados pudieron celebrar la unión de la pareja en un ambiente mucho más festivo.

El despliegue de estrellas musicales

Lo que realmente puso a vibrar las redes sociales fue la lista de invitados. La presencia de tantos artistas llamó la atención de los seguidores de los recién casados, pues se trató de una celebración que reunió a varias personalidades del mundo musical y del entretenimiento.

Entre los músicos que estuvieron presentes se encuentran Juan Fernando Velasco, Beéle, Miguel Bueno, Juan Duque, Juliana, Jhonny Rivera, Elder Dayán Díaz, Nelson Velásquez, Ñejo, Edwin Luna y Ana del Castillo.

El vestido que se robó todas las miradas

Si la música estuvo increíble, el look de la novia fue el plato fuerte. Luisa Fernanda W eligió a la diseñadora Francesca Miranda para crear la pieza con la que caminó hacia el altar. Según explicó la diseñadora, el objetivo era reflejar la feminidad, la elegancia y la personalidad de Luisa, tomando a la propia creadora de contenido como la inspiración principal del diseño.

Para el momento de la ceremonia, apostaron por una silueta clásica y atemporal, confeccionada en tul francés bordado con una textura delicada. Pero el lujo estuvo en los detalles: el vestido contaba con botones de cristal Swarovski en la espalda y un velo que medía más de ocho metros de largo, diseñado específicamente para estar a la altura de la magnitud del evento.

La novia no se quedó en un solo estilo. Se optó por dos estilos diferentes: una imagen romántica y sofisticada para el matrimonio y un estilo más expresivo y editorial para la parte de la celebración. Después del evento, Luisa compartió varias fotografías de sus looks en redes sociales, donde aprovechó para agradecer los mensajes de cariño que recibió por parte de sus seguidores en esta fecha tan especial.

Honestamente, con ese velo de ocho metros y esa lista de invitados, Pipe y Luisa no se casaron, organizaron un evento de magnitud nacional. ¿Será que el vestido editorial superó al clásico o nos quedamos con el romance del tul francés?