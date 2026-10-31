Luis Alberto Posada en guerra por sus canciones: el chisme jurídico que le bajó el canal de YouTube

Famosos

Imagínense que uno se pasa la vida cantando unos temazos y que, de la nada, alguien diga que es el dueño de todo. Ese es el drama que tiene Luis Alberto Posada. El artista decidió dejar de interpretar temporalmente varias canciones de su repertorio mientras se resuelve una pelea legal por derechos de autor con el compositor Héctor Fabio Martínez. La cosa está tan caliente que hasta le suspendieron el canal oficial de YouTube, según explicó el equipo del cantante.

Ahora, el problema es que su música está en el ojo del huracán jurídico por una disputa de propiedad intelectual.

El lío con las letras y la música

Alexander Alabado, mánager de Luis Alberto Posada y representante de Posada Records, junto con el abogado Miguel Morales, fueron los encargados de soltar toda la sopa. Resulta que el conflicto se centra en quién es realmente el dueño de varias obras. El equipo de Posada no tiene problema en reconocer que Héctor Fabio Martínez escribió las letras de algunas composiciones, pero ahí es donde empieza el problema: dicen que Martínez registró las obras como si fuera el propietario absoluto, incluyendo la parte musical.

Para el equipo del cantante, esto es un descaro. Alabado explicó que Luis Alberto Posada no solo puso la voz, sino que participó en la composición musical y es el titular de los fonogramas donde aparecen sus interpretaciones. Básicamente, dicen que Martínez se quiso quedar con el cien por ciento de la propiedad, ignorando que el maestro Posada es coautor de la música y dueño de la grabación. El mánager dejó caer que estas canciones son de mediados de la década de los 80 y que es muy sospechoso que se hayan registrado recientemente sin reconocer la parte del cantante.

YouTube entró en la jugada

Si se preguntaban por qué el canal de YouTube de Luis Alberto Posada desapareció del mapa, aquí está la respuesta. Según Alabado, Héctor Fabio Martínez presentó una serie de documentos ante la plataforma. Al ver esos registros, la plataforma decidió hacer una pausa temporal del canal oficial del artista.

Miguel Morales, el abogado, explicó que la reclamación se basó en un registro que ellos consideran "espurio". El abogado sostiene que se utilizó este documento para desconocer los derechos de Posada como coautor y titular de los fonogramas. Ahora mismo, la compañía está en un trámite administrativo con la sede central de YouTube en Estados Unidos, entregando toda la información necesaria para que les devuelvan el canal.

Medidas drásticas en conciertos y radio

La situación llegó a un punto donde los fans ya estaban notando que faltaban temas en los shows en vivo. Por eso, Posada Records tomó la decisión de retirar temporalmente esas canciones de los conciertos mientras los jueces aclaran quién tiene la razón. No se quedaron solo con los shows; también le pidieron a emisoras, canales de televisión, disqueras, plataformas digitales y entidades de gestión de derechos que se abstengan de difundir las grabaciones de Posada que tengan letras de Héctor Fabio Martínez.

Lo más curioso es que, aunque pidieron bajar el contenido, el equipo de Posada no dio una lista de cuáles son las canciones afectadas ni cuántas son. Además, Alabado lanzó un mensaje directo a otros intérpretes, mencionando específicamente a Junior Posada y Tavo Cardona, pidiéndoles que no saquen nuevas versiones de esas composiciones mientras el conflicto siga vivo. Aseguró que, aunque son los dueños del fonograma y nadie se los prohíbe legalmente, prefieren que la justicia actúe tranquilamente para que el resultado salga a la luz pública. El equipo jurídico ya emprendió acciones legales tanto en Colombia como en el exterior para intentar solucionar este caos.

¿Se imaginan el estrés de no poder cantar tus propios hits por un papel mal firmado?