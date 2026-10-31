Altafulla lanza 'Malo Pal Amor' y convierte su soltería en un hit bailable

Famosos

Altafulla acaba de lanzar 'Malo Pal Amor', un sencillo de tropical urbano donde convierte el desamor y la falta de ganas de volver a una relación en una canción para bailar. La propuesta mezcla ritmos tropicales, sonidos urbanos y un toque de humor para decir que estar solo, después de una decepción, puede ser una decisión consciente y no una derrota.

Todo esto nació de sus propias redes sociales, donde el artista barranquillero ya venía publicando que era malo para el amor y hasta llevaba la cuenta de los días que llevaba soltero. Ahora, esa conversación se volvió música con letras que invitan a disfrutar la vida sin la presión de buscar pareja. De hecho, en una de las partes más pegajosas el artista canta: “Confirmado por la NASA, soy malo pal amor”.

El sonido detrás del tema

Para que la canción sonara impecable, Altafulla trabajó con Alejandro Patiño, conocido como MOSTY, quien se encargó de la mezcla y masterización. MOSTY es un productor colombiano con un currículum pesado, pues ha trabajado con figuras como J Balvin, Karol G, Maluma, Feid y Juanes.

Un momento de crecimiento

Este estreno llega justo cuando Altafulla está subiendo de nivel. Recientemente recibió su primer disco de platino por la canción 'Quizás en otra vida', una colaboración con Dímelo King, Zaider y Luister La Voz que que, según la información de su equipo, alcanzó 8,8 millones de reproducciones en plataformas de streaming.

Con 'Malo Pal Amor', el artista apuesta por un coro diseñado para quedarse en la memoria y una base bailable que contrasta con la letra, dejando claro que hay espacio para salir y bailar mientras las expectativas sentimentales quedan para después.

¿Quién más necesita un certificado de la NASA para justificar que no quiere volver con el ex?