Karol G y Young Miko encendieron el escenario y las redes sociales

Espectáculos

Karol G dejó a todo el mundo con la boca abierta al irrumpir en el escenario de Young Miko durante un concierto en Estados Unidos. La colombiana acompañó a la cantante puertorriqueña en "Sin pausa", una de sus canciones más famosas.

La cosa se puso intensa cuando los videos empezaron a circular. En las imágenes se ve a Karol G abrazando a Miko por la espalda, un gesto que despertó sorpresa en el público. Pero eso no fue todo, porque en otros clips se ve a las dos artistas frente a frente, incluso uniendo sus cuerpos con cercana sensualidad.

Como era de esperarse, el internet explotó. Muchos usuarios en redes sociales señalaron que entre las dos cantantes existiría una relación más allá de la amistad. El momento se volvió viral y generó todo tipo de especulaciones.

Las reacciones fueron el toque final de este caos. Algunos usuarios confesaron sentirse nerviosos aunque no estuvieran allí, mientras otros aseguraron haber sentido el bochorno a kilómetros de distancia. Hubo quienes preguntaron si se confirma algo entre las dos.