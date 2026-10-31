Ariadna Gutiérrez por fin mostró las fotos oficiales de su boda

Espectáculos

La espera terminó. Ariadna Gutiérrez compartió en su Instagram en su Instagram cómo fue realmente su boda con el empresario Guus Franke. La colombiana subió un carrusel de fotos donde se ve espectacular, aterrizando el sueño que vivió el pasado 24 de octubre en Cartagena.

Lo que más nos dejó babeando fue el vestido. La modelo eligió un diseño del francés Stéphane Rolland, quien además es su amigo. Para cerrar con broche de oro, Ariadna acompañó las imágenes con la fecha del evento y el usuario del diseñador.

Seamos honestos: el vestido estuvo a otro nivel y Cartagena siempre es el spot perfecto para un matrimonio de este calibre. ¿No creen que quedó divina?