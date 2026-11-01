Elder Dayán se lució en ‘Yo Me Llamo’ con una joya de 1992 de Diomedes Díaz

Espectáculos

Elder Dayán Díaz se tomó el capítulo 70 de ‘Yo Me Llamo’ para rendirle un homenaje a Diomedes Díaz, su papá, y lo hizo con todo el despliegue. El cantante no se guardó nada: se oscureció el tono de la piel, cambió el peinado y hasta se puso un diamante en el diente para quedar idéntico al Cacique de la Junta mientras interpretaba 'Mi primera cana'.

La actuación dejó erizada a Amparo Grisales y cautivó a César Escola, pero lo que realmente dejó a todos impactados fue el vestuario. Elder apareció con una camisa casi idéntica a la que Diomedes tenía en la portada de su álbum de 1992, y reveló que se trataba de la misma prenda.

El intérprete de 'Amantes' confesó que esa camisa data precisamente de 1992, el año en que salió ese disco al mercado. Elder explicó que quería rendir este sentido homenaje en nombre de su familia, sus hermanos y todos los diomedistas con esa pieza auténtica que pertenecía a su padre. Contó además que la prenda estaba en poder de su hermana Sielva María.

Este momento fue parte de una dinámica donde los jurados y las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez también se disfrazaron de sus artistas favoritos para dar un show frente al público, imitando lo que hacen los concursantes cada noche.

La emotividad del momento recordó la trayectoria de Diomedes Díaz, quien falleció el 22 de diciembre de 2013 en Valledupar. Según el dictamen de Medicina Legal, su muerte se debió a causas naturales relacionadas con complicaciones cardiovasculares y pulmonares, específicamente patologías hipertróficas del corazón y enfisema.

Sinceramente, sacar una camisa original de hace más de 30 años para un show es otro nivel de detalle. ¿Se imaginan el valor sentimental de esa prenda?