Camilo se tomó Rosario con cumbia, romance y Evaluna

Espectáculos

Camilo volvió a Rosario y dejó el Salón Metropolitano vibrando en una noche llena de música y baile. El artista colombiano se presentó ante un público que colmó el lugar, desplegando un repertorio de 25 canciones en el marco de su gira internacional.

El show empezó pasadas las 21 y fue un viaje por distintas etapas de su carrera. Sus seguidores, a quienes él llama La Tribu, corearon éxitos de distintas etapas.

Hubo espacio para la vulnerabilidad. Antes de cantar "El Ángel", Camilo se puso sentimental y contó cómo el nacimiento de sus hijas cambió su mundo. Según él, con ellas nacieron colores que antes no existían, nuevos sueños y una versión de sí mismo que le gusta más, aunque admitió que también aparecieron miedos que no tenía.

El toque romántico llegó cuando Evaluna, su esposa, apareció en el escenario para cantar juntos "La Medalla", un momento que despertó la emoción del público. La conexión fue tanta que el cantante terminó siendo testigo de una propuesta de matrimonio que se dio durante el recital.

Pero la fiesta llegó a otro nivel con la cumbia. Camilo sorprendió a todos invitando al escenario a los integrantes de Un Poco de Ruido, el programa de streaming dedicado a este género. Juntos se lanzaron una versión cumbiera de "Manos de tijera" que puso a todo el Metropolitano de pie.

La noche cerró con serpentinas volando y una selección final de temas. El repertorio completo sumó 25 temas.

La verdad, mezclar el romanticismo de siempre con una cumbia para cerrar el show fue un movimiento maestro. ¿Quién no se hubiera lanzado a bailar con Un Poco de Ruido?