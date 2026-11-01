Julieta Piñeres abrió su corazón y contó que el VPH complicó su camino a la maternidad

Espectáculos

Julieta Piñeres decidió romper el silencio sobre un tema que muchas veces se maneja desde el tabú. En una charla con Afidro, la comunicadora reveló que fue diagnosticada con el virus del papiloma humano (VPH), una noticia que la tomó por sorpresa justo cuando empezaba sus treinta años.

La presentadora confesó que en ese momento sintió un miedo profundo porque no sabía absolutamente nada sobre el virus, ni cómo se había contagiado ni qué estaba pasando en su cuerpo. “Pasé un gran susto (...) honestamente yo ni siquiera sabía lo que era el VPH”, recordó.

Lo más fuerte de su relato es que esta situación no quedó solo en el susto inicial. Julieta explicó que la infección estuvo ligada a una lesión precancerosa en el cuello uterino, lo que la obligó a someterse a una intervención médica. Años después, cuando decidió buscar la maternidad, se encontró con que esa cirugía había dejado secuelas que complicaron el proceso.

A pesar de esos obstáculos médicos, la presentadora logró cumplir su sueño y hoy es la mamá de su hija Olivia, una experiencia que define como una de las más importantes de su vida.

Sin embargo, el camino emocional no fue sencillo. Julieta admitió que durante mucho tiempo prefirió callar todo esto por los prejuicios que existen alrededor de las infecciones de transmisión sexual. “Me sentí muy sola, me sentí muy avergonzada, me sentí que no tenía a quién recurrir”, confesó.

Ahora que se siente en una edad donde ya no le importa el juicio ajeno, decidió hablarlo públicamente. Su meta es clara: que su testimonio sirva para que otras mujeres se informen, se vacunen y no descuiden sus controles médicos para detectar cualquier riesgo a tiempo.

Qué valiente Julieta al normalizar esto, porque al final la salud no tiene por qué dar pena.