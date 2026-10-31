Caloncho y Juan Pablo Vega nos recuerdan que soltar el celular sí es posible

Famosos

Hagámonos una pregunta seria: ¿cuánto tiempo pasamos pegados a una pantalla y cuánto le dedicamos a mirar lo que pasa afuera? Esa es la duda que dispara 'Túnel de Escape', el nuevo sencillo de Caloncho. Para este proyecto, el cantante mexicano se unió al músico y productor colombiano Juan Pablo Vega, creando una canción que es básicamente un llamado a desconectarse del mundo digital.

Lo más interesante es que aquí Caloncho decidió jugar con los sonidos. Dejó a un lado su propuesta habitual para meterse en la energía del rock alternativo, apoyándose en un riff de guitarra que lleva todo el ritmo del tema. La letra no se anda con rodeos y busca recuperar el tiempo que se nos va frente al celular; de hecho, la frase «La pantalla no es dueña de mí» resume perfectamente esa invitación a salir, caminar sin rumbo y volver a prestar atención a la naturaleza.

La mano de Juan Pablo Vega fue fundamental en este lanzamiento, ya que estuvo a cargo de la coproducción junto a Caloncho. En cuanto a la composición, el equipo se completó con Luis Jiménez, integrante de la banda venezolana Los Mesoneros, mientras que la mezcla la firmó Daniel Bitrán.

Paisajes y conciencia

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip dirigido por Bernardo de Anda. El video es un viaje por Baja California Sur, en México, donde el desierto, los cardones y los atardeceres sirven de escenario. En la historia, un vehículo es el punto de partida para varios encuentros relacionados con el universo musical del artista.

Este sencillo hace parte de 'Vivo en el Tiempo', el álbum doble con el que Caloncho sigue explorando su carrera. Y ojo, que este interés por el entorno no es nuevo en él. A través de su iniciativa 'Día a Día', el músico ha impulsado la sostenibilidad en la industria musical con limpiezas de playas, ríos, intercambios de ropa y campañas de reforestación. Una de estas, llamada 'Árboles para la Esfera', ha logrado plantar más de 4.000 árboles según su equipo.

Al final, 'Túnel de Escape' es un recordatorio de que la vida pasa fuera de la pantalla. La invitación es clara: dejar el teléfono a un lado y recuperar la atención sobre lo que ocurre en el mundo real.

¿Seremos capaces de soltar el móvil aunque sea por lo que dura la canción?