Shakira y Maluma revelan el detrás de cámaras de 'Agua': risas, sudor y ropa blanca

Espectáculos

Shakira y Maluma soltaron los detalles de la grabación del videoclip de Agua, su colaboración más reciente. El material exclusivo muestra cómo fue la producción audiovisual y la química entre los dos colombianos durante el rodaje en Miami, Estados Unidos. La canción ya es un hit global y supera los 46 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Esta es la cuarta vez que los artistas se unen en sus carreras. Después de haber trabajado juntos en Chantaje, Trap y Clandestino, esta vez decidieron cambiar el rumbo y apostarle al merengue y los sonidos tropicales. Con este giro, se alejaron del registro urbano que predominó en sus tres colaboraciones anteriores. El tema hace parte de Loco X Volver, el álbum más reciente de Maluma.

Entre risas y ropa de boda

El video oficial, bajo la dirección de Hannah Lux Davis, lleva a los espectadores a una cantina latina donde el baile y la complicidad son el centro de todo. En la escena, los intérpretes bailan al ritmo del merengue en un ambiente festivo que resalta la esencia latina, mezclando movimiento, sensualidad y una conexión artística evidente.

El detrás de cámaras empieza con Maluma presentando el proyecto frente a la cámara, muy emocionado por la unión. El cantante paisa presentó la canción como el próximo sencillo, grabado en Miami junto a "la reina Shakira", mientras se escuchaban fragmentos de la pista y se veían tomas del rodaje.

Durante la sesión se captaron momentos muy espontáneos. Entre toma y toma, Shakira y Maluma se pusieron a bromear sobre el vestuario blanco que ambos llevaban puesto. La barranquillera comentó entre risas que parecía que se habían casado, como después de la boda, y hasta hizo una comparación con la primera comunión, dejando claro que el clima en el set estaba súper relajado.

El esfuerzo físico y el éxito global

Al final de la grabación, después de una toma musical con mucha energía, el equipo se puso a evaluar los resultados. Para no desperdiciar el esfuerzo físico y mantener la misma intensidad frente a la cámara, Maluma propuso repetir la escena siguiente de inmediato. El artista propuso aprovechar que ya estaban sudados para hacer la otra toma otra vez, lo que provocó las risas de Shakira y todo el equipo de trabajo.

El impacto de Agua se siente fuerte a nivel internacional, ya que se convirtió en tendencia en México, España y Estados Unidos. En Colombia, la colaboración se mantiene firme en el cuarto lugar de reproducciones en Spotify, acumulando cerca de tres millones.

El recuerdo de Chantaje y el famoso cerdito

Mientras celebran este nuevo éxito, también se recuerda que el 28 de octubre de 2016 Shakira y Maluma se unieron por primera vez en Chantaje. Esa colaboración conquistó las listas internacionales y dejó imágenes que siguen vigentes una década después, especialmente una peluca rosa y un cerdito muy particular.

Una de las escenas más icónicas de ese video muestra a Shakira con la peluca rosa paseando con una correa a un cerdo pequeño en una tienda, mientras Maluma la observa. El animal se volvió tan viral que la artista pidió ayuda a sus seguidores para ponerle un nombre. El 23 de noviembre de 2016, Shakira publicó una foto en Instagram preguntando: “¿Qué nombre artístico se les ocurre para mi cerdito?”.

Tras recibir miles de propuestas, eligió la sugerencia de una cuenta de redes sociales y presentó al animal como Pig Floyd, haciendo un juego de palabras entre pig (cerdo, en inglés) y la banda Pink Floyd. El videoclip de Chantaje, que se estrenó el 18 de noviembre de 2016, fue un fenómeno total: superó los 100 millones de visualizaciones en solo tres semanas en YouTube, siendo en ese momento el video musical en español más rápido en alcanzar esa cifra.

El éxito también llegó a Estados Unidos, donde la canción debutó en el número uno de Hot Latin Songs de Billboard, convirtiéndose en la decimocuarta canción en entrar directo al tope en los primeros 30 años de esa clasificación. Además, llegó al puesto 96 del Billboard Hot 100, marcando la primera vez que Maluma entró en ese listado.

¿Será que el look de 'boda' en Agua supera la peluca rosa de Chantaje?