Tuto Patiño se bajó del reto de salvación de MasterChef por un golpe en la rodilla

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Tuto Patiño tuvo que tomar una decisión drástica el 3 de noviembre en MasterChef Celebrity Colombia 2026: no competir en el reto de salvación. El actor no pudo seguir el ritmo en la cocina debido a un impacto físico fuerte que sufrió en el episodio anterior, el cual le dejó un hematoma severo en una de sus rodillas y dolores intensos.

Todo pasó al cierre del reto previo, cuando Patiño intentó esquivar a un perro que se metió al set de grabación y terminó chocando contra una de las mesas de trabajo. Honestamente, uno piensa que es un golpe bobo, pero el resultado fue otra cosa.

Al empezar la jornada del 3 de noviembre, la presentadora Claudia Bahamón le preguntó cómo seguía antes de lanzar el reto de queso parmesano. Tuto fue sincero y confesó que el dolor seguía ahí: "Quisiera decir que estoy bien, pero no es así. Fue un golpe bastante fuerte, pero creo que más que eso fue la pisada".

Con el paso de los minutos, la cosa empeoró. A medida que se le pasaba el efecto de los analgésicos y subía la tensión de la competencia, notó una severa inflamación y hematomas en la zona afectada. Por eso, prefirió dejar la cocina para que el personal médico lo evaluara.

El drama no pasó desapercibido. Robert Farah, el extenista, quedó sorprendido por la gravedad de la contusión, ya que al principio parecía algo leve. Por su parte, la chef Belén Alonso se mostró conmovida al ver el dolor del concursante.

Al bajarse de la prueba, Tuto perdió la oportunidad de salvarse del delantal negro y pasó directo al reto de eliminación. Mientras tanto, la competencia siguió con Verónica Orozco, Marcela Carvajal, Jimmy Vásquez, Luciano D’Alessandro y Robert Farah. El otro grupo, integrado por Pautips, Julieta Piñeres, Sebas Vega, Emiro Navarro y Sebas Villalobos, ya estaba asegurado tras ganar la prueba anterior.

El actor confirmó que volverá a los fogones apenas tenga la valoración médica para enfrentar la prueba decisiva. Solo esperamos que el perro no regrese al set para que Tuto pueda cocinar tranquilo.