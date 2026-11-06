El drama total en MasterChef: Luciano D’Alessandro se despide y Emiro no aguantó la lloradera

Espectáculos

La cocina más importante del mundo se puso pesada con un reto de eliminación que, aunque parecía sencillo, terminó sacando a Luciano D’Alessandro de la competencia. Los jueces no tuvieron piedad y, a pesar de que varios platos tuvieron fallas, decidieron que el actor era quien debía empacar sus maletas.

La noticia cayó como un balde de agua fría para los que estaban en el balcón. Pautips, por ejemplo, manifestó haberle prestado ayuda desde el balcón para completar su preparación. Por su parte, Farah confesó que estaba súper triste porque ya se habían hecho panas compartiendo hotel.

Pero el momento más intenso se lo llevó Emiro Navarro. El creador de contenido rompió en llanto porque sentía que Luciano fue el único compañero que nunca lo hizo sentir "señalado" o "diferente". Al final, todos bajaron del balcón para darle un abrazo grupal que estuvo cargado de nostalgia.

Lo más triste es que, justo antes de empezar el reto, Emiro y Luciano tuvieron una charla súper sentida donde se agradecieron el apoyo y el afecto que se tuvieron durante el juego. Emiro hasta soltó que, más allá de la "mamadera de gallo", Luciano es un hombre maravilloso y que, si Dios lo premia con alguien, quiere que sea como él. ¡Salió todo el sentimiento!

Un sobreviviente en la cocina

Si hay que hablar de aguante, Luciano se lleva la corona. El actor se convirtió en el participante que más veces estuvo al borde del abismo en esta temporada. Según él mismo, se enfrentó a aproximadamente 10 retos de eliminación y logró superarlos todos hasta que esta vez la suerte no estuvo de su lado.

Honestamente, que alguien sobreviva a 10 eliminaciones es casi un récord, pero el destino es así y en MasterChef no hay espacio para los sentimentalismos cuando el plato no convence.