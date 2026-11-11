Trapical Minds vuelve al juego: el regreso del colectivo que rompió esquemas

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Se acabó la espera. Después de cinco años de pausa, Trapical Minds anunció su regreso a la escena musical. El colectivo colombiano, integrado por Yera, Lalo Ebratt, Santu y Happy, decidió retomar su actividad conjunta. No se trata de un proyecto pasajero, sino de una nueva etapa que incluye música inédita y una alianza estratégica con Royalty Records, el sello discográfico liderado por Maluma.

Para quienes no recuerdan o no vivieron la primera época del grupo, Trapical Minds se hizo un nombre mezclando reguetón, hip hop, afropop y sonidos del Caribe. Esta combinación les dio una identidad muy particular dentro de la música urbana en Colombia. Además, no solo era la música; el grupo llamó la atención por una estética visual colorida que se alejaba de los códigos tradicionales que solía manejar el género urbano en ese momento.

En sus inicios, el colectivo logró posicionarse en diversos mercados gracias a lanzamientos clave. Canciones como ‘Mocca’ fueron fundamentales, alcanzando reconocimiento internacional e incluyendo un remix junto a J Balvin. A esto se sumaron sencillos como ‘Borracha’, ‘El Vecino’ y ‘En el medio’, que impulsaron al grupo a obtener certificaciones de Oro y Platino en países como Colombia, México, España y Estados Unidos.

Sobre cómo se dio este reencuentro, el grupo explicó que el proceso no fue forzado. El método para volver fue sencillo: se encontraron nuevamente en el estudio de grabación y descubrieron que la conexión musical entre ellos seguía presente. Al sentir que la magia estaba intacta, pero potenciada, entendieron que era el momento correcto para regresar, aunque ahora lo hacen con una visión más madura sobre el proyecto. Según el colectivo, volver significa abrir una etapa donde mantienen su esencia, pero con una madurez distinta.

Un punto clave de este reinicio es su vinculación con Royalty Records. El sello de Maluma busca acompañar el desarrollo musical de Trapical Minds y respaldar los próximos lanzamientos de Yera, Lalo Ebratt, Santu y Happy como colectivo. Desde la compañía aseguraron que el grupo marcó un antes y un después en la música urbana colombiana, definiéndolos como artistas que crean tendencias en lugar de seguirlas, por lo que están convencidos de que todavía tienen mucho que aportar a la industria.

Este regreso no se limita a una colaboración puntual o a sacar una sola canción. El plan es mantener el proyecto de manera permanente. Esto implica la creación de música inédita, un espectáculo en vivo renovado y una propuesta creativa diseñada para conectar tanto con los fans que los siguieron desde el principio como con las nuevas audiencias.

La noticia también es un giro importante para sus integrantes, ya que durante estos cinco años de pausa cada uno desarrolló su carrera musical en direcciones diferentes. Ahora, el reencuentro plantea la posibilidad de recuperar esa identidad colectiva que construyeron al principio, pero enriquecida con las nuevas experiencias y búsquedas musicales que cada uno vivió por separado.

Aunque la emoción está a tope, todavía hay cosas que no sabemos. Hasta el momento, Trapical Minds no ha anunciado fechas de conciertos ni ha dado detalles específicos sobre sus próximos sencillos. Lo que sí está claro es que la unión con Royalty Records es el punto de partida para que Yera, Lalo Ebratt, Santu y Happy vuelvan a sonar bajo el nombre que los llevó a posicionarse dentro de la música urbana colombiana.

Sinceramente, que vuelvan con Maluma respaldándolos es un movimiento maestro; solo espero que la música esté a la altura de tanta expectativa.