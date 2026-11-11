Milena Zárate sacude las redes con una foto throwback junto a Edwin Sierra

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Milena Zárate decidió tirar la casa por la ventana en Instagram y compartió una serie de fotografías de su hija junto a figuras como Magaly Medina, María Pía Copello, Gisela Valcárcel, Gian Piero Díaz y Andrea Llosa. Pero lo que realmente dejó a todo el mundo con la boca abierta fue una imagen inédita donde aparece con su ex, Edwin Sierra, y su bebé, de cuando todavía eran pareja.

La influencer colombiana acompañó el post con un mensaje muy emotivo para la niña: “Hija de padres Artistas!!! Desde bb bajo reflectores y todo lo que eso arrastra, no sé si tu destino sea este, pero sea cual sea ahí estaremos a tu lado amor de mi vida”.

Como era de esperarse, el internet se prendió. Mientras muchos fans llenaron la publicación de elogios hacia la pequeña, llamándola "hermosa chinita" y diciendo que se parece a su mamá, otros no fueron tan amables. Hubo quienes criticaron a Milena por subir la foto con el papá de la niña.

Hace unas semanas, Edwin Sierra dijo en una entrevista que tiene una buena relación con su hija, a quien sigue viendo como una bebé. Dejó claro que cuida la privacidad de su hija y evita publicar cosas de ella.

Sinceramente, uno no sabe si esto es un gesto de paz total entre los padres o simplemente un momento de nostalgia, pero el debate en redes ya está servido. ¿Ustedes publicarían una foto con el ex solo por la memoria de los hijos?