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Milena Zárate sacude las redes con una foto throwback junto a Edwin Sierra

Mandy Mandopoulos · 11 de noviembre de 2026

Milena Zárate decidió tirar la casa por la ventana en Instagram y compartió una serie de fotografías de su hija junto a figuras como Magaly Medina, María Pía Copello, Gisela Valcárcel, Gian Piero Díaz y Andrea Llosa. Pero lo que realmente dejó a todo el mundo con la boca abierta fue una imagen inédita donde aparece con su ex, Edwin Sierra, y su bebé, de cuando todavía eran pareja.

La influencer colombiana acompañó el post con un mensaje muy emotivo para la niña: “Hija de padres Artistas!!! Desde bb bajo reflectores y todo lo que eso arrastra, no sé si tu destino sea este, pero sea cual sea ahí estaremos a tu lado amor de mi vida”.

Como era de esperarse, el internet se prendió. Mientras muchos fans llenaron la publicación de elogios hacia la pequeña, llamándola "hermosa chinita" y diciendo que se parece a su mamá, otros no fueron tan amables. Hubo quienes criticaron a Milena por subir la foto con el papá de la niña.

Hace unas semanas, Edwin Sierra dijo en una entrevista que tiene una buena relación con su hija, a quien sigue viendo como una bebé. Dejó claro que cuida la privacidad de su hija y evita publicar cosas de ella.

Sinceramente, uno no sabe si esto es un gesto de paz total entre los padres o simplemente un momento de nostalgia, pero el debate en redes ya está servido. ¿Ustedes publicarían una foto con el ex solo por la memoria de los hijos?

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.