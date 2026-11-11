Maluma se volvió loco: abrió cuarta fecha en Bogotá tras agotar tres shows en tiempo récord

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Maluma no pierde el tiempo y ya confirmó una cuarta función de su 'Loco X Volver World Tour 2027' en Bogotá. El anuncio llegó después de que las boletas para sus tres primeras presentaciones se agotaran en menos de dos horas, y el artista sumó la fecha del 9 de febrero en El Corazón de Bogotá – Arena.

La fiebre empezó el lunes 9 de noviembre a las 10:00 de la mañana con la preventa en TuBoleta. Para que se hagan una idea del caos, más de 40.000 personas se metieron en la fila virtual en los primeros minutos. Así fue como volaron las entradas para los conciertos del 5, 6 y 7 de febrero.

Bogotá será el punto de partida de esta gira internacional, donde Maluma regresa a los escenarios con un show basado en su séptimo álbum de estudio, Loco X Volver, que salió en mayo de 2026. El tour promete ser masivo: planea visitar más de 60 ciudades entre Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África entre 2027 y 2028.

De Colombia para el mundo

Después de sacudir la capital colombiana, el cantante se va para Buenos Aires, Argentina, donde tiene dos noches programadas en el Movistar Arena los días 19 y 20 de febrero. La propuesta de este show mezcla las canciones del disco más nuevo con algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria.

Este regreso a las giras mundiales llega una década después del 'Maluma World Tour 2017', aquel que tuvo 105 conciertos y vendió más de un millón de entradas. Sobre este nuevo ciclo, el artista dijo: "Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa".

Para los que no alcanzaron boleta o quieren ir más de una vez, la información sobre disponibilidad y condiciones de compra sigue disponible en la página web del cantante y en los canales oficiales de TuBoleta.

Sinceramente, Maluma tiene el mundo a sus pies y nosotros aquí peleando con la fila virtual de TuBoleta.