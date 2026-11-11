Emiro Navarro no supera la salida de Luciano D’Alessandro de MasterChef

Espectáculos

Emiro Navarro confesó que extraña profundamente a Luciano D’Alessandro y que su ausencia ha afectado su ánimo durante las jornadas de competencia en MasterChef Celebrity Colombia 2026. El creador de contenido quedó en evidencia durante una prueba de cocina, cuando la chef Belén Alonso notó que estaba más decaído de lo habitual y él reconoció que estaba triste por no poder compartir más con el actor venezolano.

En una charla con la presentadora Claudia Bahamón, el influenciador recordó las bromas que compartían en las grabaciones y soltó que lo extraña «así sea para hacer caldo de ojo o lo que sea». Se nota que la amistad que armaron en el reality fue real y que el vacío se siente hasta en los platos.

De hecho, durante un reto, Emiro preparó unos cannolis que despertaron comentarios entre los jurados y la presentadora. Nicolás de Zubiría relacionó el plato con Luciano, mientras que Claudia Bahamón y Belén Alonso coincidieron en que la preparación parecía tener una dedicatoria especial. Para rematar la nostalgia, Emiro recordó que Luciano le prometió pasarle su receta de tiramisú, postre que quiere preparar para homenajearlo y guardar el recuerdo de lo que vivieron juntos en la cocina.

Una meta para motivarse

Claudia Bahamón bromeó sobre si Luciano era una distracción para Emiro en las pruebas, a lo que el participante admitió que ahora le tocará concentrarse mucho más en sus preparaciones. Sin embargo, el dolor de la partida se convirtió en combustible: Emiro manifestó que quiere seguir avanzando en la competencia para cumplir una meta que compartió con el actor antes de su eliminación: llegar al grupo de los diez mejores participantes.

La salida de Luciano D’Alessandro ocurrió el 4 de noviembre, luego de presentar un Bowl con todo que no convenció al jurado por el equilibrio de sus sabores. Fue una despedida muy emotiva, especialmente para Emiro y Robert Farah, quienes habían construido una estrecha amistad con él.

Aunque Luciano ya no está en el concurso, su sombra sigue presente en cada momento de Emiro. Ahora solo queda ver si ese sentimiento lo ayuda a enfocarse o si la nostalgia lo termina traicionando frente a los fogones.

¿Ustedes creen que Emiro logre llegar al top diez por su parcero o se le va a seguir bajando el ánimo?