Latin Grammy 2026: Colombia llega con toda a Las Vegas y así puede ver la gala

Espectáculos

La 27.ª entrega de los Latin Grammy se toma el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el 12 de noviembre de 2026. Colombia llega a la fiesta con una de sus delegaciones más amplias y diversas de los últimos años, moviéndose entre el pop y el urbano. Para los que no viajan, la transmisión en vivo para Latinoamérica será por TNT y HBO Max.

La ceremonia principal arranca a las 6:00 p. m. hora de Colombia. Pero ojo, que el preshow empieza una hora antes, a las 5:00 p. m., y ahí tendremos a Karen Lizarazo, Jorge Celedón y Gusi representando el vallenato.

Karol G y el dominio urbano

Karol G encabeza la delegación colombiana con siete nominaciones, la cifra más alta para cualquier artista nacional en esta edición. Está compitiendo por Grabación del año y Canción del año con Coleccionando Heridas junto a Marco Antonio Solís, y busca el premio al Álbum del año y Mejor álbum de música urbana con Tropicoqueta.

Además, Karol G va por la Mejor interpretación urbana con Dile Luna al lado de Eddy Lover, Mejor interpretación de reggaetón con Verano Rosa (donde se une con Feid) y, por primera vez, compite en Mejor canción regional mexicana con Ese hombre es malo.

Feid también tiene sus tres chances: Mejor interpretación urbana por Se Lo Juro Mor, Mejor interpretación de reggaetón por Verano Rosa y Mejor canción de rap/hip hop por Poder junto a Lil Supa. Por su parte, Ryan Castro debuta como nominado con dos menciones: Mejor interpretación urbana por La Villa con Kapo y Gangsta, y Mejor álbum de música urbana por Omerta, compartiendo crédito con J Balvin. Beéle cierra este grupo con nominaciones a Mejor álbum de música urbana por Borondo y Mejor canción urbana por Yo y tú.

Vallenato, tropical y el toque pop

En la categoría de Mejor álbum de cumbia/vallenato, Colombia básicamente se adueñó de todo. Compiten Carlos Vives con El Último Disco Vol. 1, Jorge Celedón y Víctor Naín Jr. con Jorgito, Gusi con Vallenato Social Club y Karen Lizarazo con El Tiempo Perfecto.

En el lado tropical, Fonseca y Greeicy se miden por el Mejor álbum tropical contemporáneo con Antes Que El Tiempo Se Vaya y Candela. Fariana busca el premio al Mejor álbum de merengue y/o bachata con Música Para Bailar, mientras Dayhan Díaz y Los Tri-O van por el Mejor álbum tropical tradicional. El Grupo Niche tiene doble oportunidad: Mejor álbum de salsa con Más Que Palabras y Mejor canción tropical con Realidad-Es, donde el compositor José Aguirre tiene crédito. Yeisy Rojas también aparece en Mejor canción tropical con Latino.

Para los amantes del pop, Monsieur Periné compite por Mejor álbum de pop contemporáneo con Instrucciones Para Ser Feliz, mientras Esteman y Daniela Spalla van por el Mejor álbum de pop tradicional con Amorío. Aria Vega es la única colombiana nominada como Mejor Nuevo Artista.

Otros géneros y el equipo detrás

La diversidad se siente en otras categorías. Los hermanos Saboya y Yamandú Costa optan al Mejor álbum instrumental con Peregrino, y el Ensemble Recoveco figura en Mejor álbum folclórico. La Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá y el Quinteto Revolucionario buscan el Mejor álbum de tango con Revolucionario Filarmónico. En música infantil, Cantoalegre y Marta Gómez compiten con Mil Secretos, y Tu Rockcito con Dinosaurios: Una travesía cretácica.

Juanes también busca el gramófono en dos frentes: Canción del año con Humano, junto a Vivir Quintana, y Mejor álbum pop/rock con Juanesteban.

Detrás de la música, los créditos de composición cuentan con Keityn (Kevin Mauricio Cruz), Luis Miguel Gómez Castaño, Ovy On The Drums, Cristian Andrés Salazar, Diego León Vélez y Vibarco (Vicente Jiménez). Finalmente, Juan Pablo Vega es el único colombiano compitiendo como Productor del año. En total, el país llega con más de 40 nominados.

¿Cuántos de estos gramófonos creen que aterrizan en Colombia?