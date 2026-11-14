Toshisuke Kanazawa: el culturista de 90 años que no come carne ni pescado

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Imagínense tener 90 años y seguir dándole duro al gimnasio seis veces a la semana. Así es la vida de Toshisuke Kanazawa, quien sigue compitiendo en fisicoculturismo y no piensa soltar las pesas. En agosto de 2026, se coronó campeón de la categoría de mayores de 85 años del Campeonato Japonés Masters de Fisicoculturismo, sumando ya 19 títulos nacionales en su carrera, de los cuales 17 son de campeonatos Masters.

Toshisuke Kanazawa es un culturista profesional japonés y exnadador que ha competido en campeonatos Masters desde los 50 años, ganando títulos tanto en Japón como en mundiales. Su historia es un ejemplo de perseverancia, porque aunque se retiró a los 34 años, decidió regresar a las competencias cuando cumplió los 50.

Un mundial en España y planes a futuro

En octubre de 2026, Kanazawa llevó su disciplina hasta Santa Susanna, Barcelona, para participar en el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB). Lo más impresionante es que compitió en la categoría Masters de mayores de 50 años, midiéndose contra personas mucho más jóvenes. Aunque no logró subir al podio, se llevó una medalla de participación y posó con ella al final del evento.

Lejos de desanimarse por no ganar en España, el deportista ya tiene la mira puesta en lo que sigue. Confesó que está pensando en intentarlo una vez más cuando cumpla los 93 años, y que probablemente sea entonces cuando decida retirarse de las competencias. Eso sí, dejó claro que retirarse de los torneos no significa dejar el gimnasio, ya que su plan es seguir practicando fisicoculturismo por el resto de su vida.

El secreto de su dieta: adiós a la proteína animal

Aquí es donde la cosa se pone interesante. Desde que cumplió 50 años, Kanazawa hizo un cambio radical en su alimentación: dejó de comer carne, pescado, leche y yogur. Su dieta diaria se basa en platos tradicionales japoneses: arroz integral, natto (soya fermentada) y sopa de miso (hecha con pasta fermentada). Para no quedar corto en nutrientes, complementa todo con suplementos de proteínas, multivitamínicos y ácidos grasos omega-3.

Aunque mantiene esta alimentación desde hace aproximadamente cuatro décadas, ha sabido ajustarse a los cambios de su cuerpo. Por ejemplo, redujo la cantidad de batidos de proteína que toma al día; antes consumía seis y ahora solo tres, porque admite que con la edad le cuesta más digerir tanto líquido.

Entrenamiento y descanso a los 90

La rutina de Kanazawa es intensa: entrena dos horas diarias, seis días a la semana. Sin embargo, no entrena igual que cuando era joven. Ahora prefiere usar máquinas de musculación y evita movimientos que exijan demasiado a su cuerpo, bajando la intensidad y el peso de las cargas.

El descanso es ahora su mejor aliado. Como reconoce que su recuperación es más lenta que antes, se asegura de hacer pausas suficientes entre series y mantiene un horario de sueño regular, durmiendo unas siete horas por noche. Para él, la clave ha sido desarrollar la fuerza mental y la determinación para cumplir sus metas sin importar los obstáculos.

Una historia de superación desde la adolescencia

Su camino no fue sencillo. De joven practicaba natación y soñaba con los Juegos Olímpicos, pero un problema muscular lo obligó a cambiar de rumbo hacia el fisicoculturismo. Esto le trajo problemas en casa, pues mientras su madre lo apoyaba, su padre quería que empezara a trabajar. Kanazawa les respondió que quería ser el mejor de Japón y que solo necesitaba unos años para lograrlo.

Los resultados llegaron rápido: a los 24 años ganó su primer título de Mister Japón. Para 1967, ya estaba compitiendo en el concurso de Mister Universo en Montreal, Canadá, donde quedó en cuarto lugar y compartió escenario con leyendas como Arnold Schwarzenegger y Sergio Oliva. Desde que cumplió 80 años, ha sumado seis campeonatos mundiales Masters a su palmarés.

Más allá de los trofeos, Kanazawa reflexiona sobre la vejez. Le preocupa que muchos adultos mayores en Japón abandonen las actividades que disfrutaban cuando eran jóvenes .

La verdad, ¿quién de nosotros tiene esa disciplina para darle al gym seis días a la semana a los 90?