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A veces los trucos más sencillos son los que más cambian el juego en la cocina. Existe una técnica, muy usada en Francia, que consiste en añadir una pequeña cantidad de vinagre mientras se preparan los huevos para modificar su textura y sabor.

Este método es la base de una receta francesa llamada oeufs à l'assassin, o "huevos asesinos". En este caso, el secreto es poner una pequeña cucharada de vinagre de vino tinto directamente sobre los huevos mientras están en la sartén. Esta combinación busca aportar mayor cremosidad y profundidad de sabor a la yema; en general, el vinagre puede contribuir a una textura más fina, una superficie uniforme y una cocción controlada.

Pero ojo, que el vinagre no es solo para los huevos fritos. También se puede usar en los huevos revueltos si lo que se busca es que queden con una textura más ligera y fina.

Un toque más saludable

Si queremos subir de nivel y que el plato sea más nutritivo, la recomendación es dejar el bacon a un lado y cambiarlo por tiras de pollo y espinacas. Hacer este cambio ayuda a evitar las grasas saturadas y el sodio del acompañamiento tradicional, aportando en su lugar proteína magra y fibra.

El pollo a la plancha es ideal para mantener la masa muscular y sentirse lleno por más tiempo, mientras que las espinacas traen vitaminas y antioxidantes. Específicamente, la vitamina C de las espinacas ayuda a absorber mejor los nutrientes y le da un empujón al sistema inmunitario.

Para que el plato sea redondo, basta con usar aceite de oliva virgen extra y combinar los huevos con el pollo y las espinacas. Es una opción que sirve para cualquier hora del día, incluso como combustible antes de ir al gimnasio.

¿Se atreverían a ponerle vinagre a sus huevos o les suena muy loco?