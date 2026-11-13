Blanquito: el cachorro que se volvió la sensación militar en TikTok

Famosos

Blanquito es un pequeño cachorro que ha cautivado las redes sociales. Un soldado compartió un video en la cuenta '@browingprado' donde se ve al cachorro acompañando al grupo en sus recorridos por las zonas rurales del país. Lo que más llamó la atención es que el perrito va equipado con su propio chaleco militar y unas maleticas verdes diminutas sobre el lomo.

Aunque su nombre original es Gasparín, prefieren llamarlo Blanquito porque así se siente más cómodo y el nombre le queda perfecto a su pelaje. El peludito tiene los ojos azules y, a pesar de que tiene las patas cortas, no se queda atrás y sigue el paso de los uniformados. De hecho, se ha vuelto tan especial que ya lo bautizaron como el "líder del pelotón".

Los soldados se turnan para llevarlo y Blanquito se encarga de alegrarles el día con sus juegos después de una larga jornada. La compañía de animales durante las jornadas de los militares no es nueva: en diferentes operaciones se ha visto cómo se convierten en un gran apoyo y establecen vínculos afectivos con los uniformados.

En las redes sociales, la gente no ha parado de dejar mensajes de cariño. Los internautas aprovecharon para felicitar a las Fuerzas Militares, no solo por su labor diaria, sino también por brindarles un hogar a los animales que han sido abandonados.

Sinceramente, ¿quién no quiere un compañero de oficina así de tierno y con maletas propias?