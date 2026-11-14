Breakfast Live se toma Colombia con una agenda que llega hasta 2027

Espectáculos

Breakfast Live está demostrando que las empresas nacionales sí saben cómo armar un espectáculo de gran formato. La compañía colombiana no solo está creciendo en la industria del entretenimiento en vivo, sino que acaba de soltar una agenda de conciertos que se extiende hasta abril de 2027, con espectáculos en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Para que se hagan una idea del nivel, miremos los números. Ryan Castro ha sido uno de los platos fuertes y, según la productora, ha vendido más de 150.000 entradas durante el último año. El recorrido del artista incluye cuatro estadios y el Coliseo Med Plus durante 2025. Además, el show Awoooween en Bogotá reunió a aproximadamente 51.255 personas.

El ritmo no para en Medellín y Bogotá

No todo es reggaetón, porque la música electrónica también se tomó la escena. El festival Ritvales en Medellín convocó a 49.000 personas durante sus dos jornadas, consolidándose como uno de los encuentros de este género con más convocatoria en Colombia. Por otro lado, Reykon también la rompió en la música urbana con dos fechas agotadas en el venue El Corazón de Bogotá, donde cada presentación tuvo más de 11.000 asistentes.

La racha de boletos agotados sigue con Omar Courtz, quien tiene dos fechas ya vendidas en Bogotá para este fin de semana, con una propuesta pensada especialmente para los más jóvenes. Según Breakfast Live, cada una de las presentaciones de Reykon generó más de 500 empleos directos, moviendo la economía de verdad.

¿Quiénes vienen? La agenda detallada

Si están buscando qué concierto ir, preparen el calendario porque vienen muchos. Para noviembre, Juanes se presentará el 14 de noviembre en la DaviArena de Medellín. También están programados en Medellín los shows de Chayanne, Kris R, Rubén Blades y Beéle. Mientras tanto, en Bogotá se esperan presentaciones de Hayley Williams, Piso 21, Juan Duque y Camila.

En diciembre la cosa se pone más intensa. Martin Garrix tiene dos presentaciones, una en Bogotá y otra en Medellín. Camilo también se suma con conciertos en Barranquilla y dos fechas en Bogotá, además de los shows de Hebert Vargas y Alcolirykoz.

Planes a largo plazo y el golpe económico

La productora ya está mirando hacia el futuro con eventos de gran formato para el próximo año. Anyma llegará al Parque Simón Bolívar de Bogotá el 30 de enero. Después, Fonseca se presentará en Medellín el 6 de febrero y, para cerrar con broche de oro, Carlos Rivera tiene un concierto programado en Bogotá para el 27 de abril de 2027.

Con todo esto, Breakfast Live quiere fortalecer escenarios como la DaviArena en Medellín y ampliar su presencia en ciudades como Bogotá y Barranquilla, trayendo propuestas para todas las edades y géneros musicales. La meta no es solo traer estrellas internacionales o nacionales, sino fortalecer la industria local y generar oportunidades laborales.

La empresa resalta que producir estos conciertos mueve a un montón de gente: desde productores y técnicos hasta equipos logísticos, proveedores, personal operativo y creativos. Básicamente, quieren consolidar a Colombia como el escenario ideal para las grandes producciones musicales .

¿Ustedes ya tienen sus boletas o van a esperar a que se agoten como los de Omar Courtz?