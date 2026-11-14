Reykon dejó boquiabierto a su imitador en el Templo de la Imitación

Espectáculos

El Templo de la Imitación tuvo un momento de película cuando Reykon llegó de sorpresa y dejó boquiabierto a quien lo imita en el programa. Amparo aseguró que hay muchas similitudes entre ambos y el imitador no pudo contener las lágrimas ante la visita del artista.

Pero ojo, que no todo fue color de rosa con el jurando. Aunque César sintió que el imitador cantaba muy parecido a la original, Amparo fue más dura y dijo que perdió el tono de voz y que los coros estaban desafinados. Incluso le soltó un consejo de belleza: que use una base de maquillaje más oscura.

La cosa se puso tensa con el lenguaje corporal. Amparo sintió que la actuación fue poco creíble y que el movimiento en el escenario dejó mucho que desear, criticando que se quedara quieta y que no fuera delicada al sentarse en la silla. El desplante fue tal que César tuvo que subir al escenario para mostrarle exactamente cómo debió sentarse.

Entre elogios y desplantes

No todo fueron regaños. Amparo también reconoció que fue la mejor presentación del imitador y que ha mejorado mucho durante la competencia. Otros jurados como Elder aseguraron que está en una categoría muy alta y que es un buen alumno, mientras que Laura y Melina quedaron en shock con el personaje.

Sobre la interpretación vocal, hubo opiniones divididas. César defendió que el buen final de la canción compensó la falta de aire al inicio, aunque Amparo insistió en que ese problema respiratorio fue evidente. Además, ambos jurados coincidieron en que no encontraron el color de voz de la cantante original en esa presentación.

Para cerrar, Amparo mencionó que esperaba un peinado diferente, pero que aun así el resultado fue hermoso. Por su parte, el imitador confesó que estaba muy nervioso de volver al escenario.

¿Ustedes creen que el maquillaje oscuro sea la clave para ganar el show o es pura distracción?