Farruko le tira el brazo a Ivana con el remix de «Que Novedad»

Espectáculos

Farruko e Ivana acaban de soltar «Que Novedad Remix», una colaboración que deja claro que entre ellos hay una alianza artística muy seria. Todo empezó porque Farruko escuchó el sencillo original de la colombiana, le entró el interés y propuso unir sus estilos para que la canción llegara a un público global.

Lo másas curioso es que el vínculo nació en redes sociales. Farruko descubrió la música de Ivana por ahí, quedó convencido de que tenía proyección internacional y decidió apostarle todo a su carrera. De hecho, la volvió la primera mujer en entrar a Carbon Armor, su sello discográfico.

Desde que entró a la disquera, Ivana se ha estado moviendo fuerte y marcando su propia identidad sonora. No se ha quedado solo en la música, sino que se ha dejado ver en eventos de altísimo perfil, como el TIME100 Impact Dinner en Nueva York y la Gala de Muertos de Vogue en Bogotá, lo que la ha ayudado a conectar con gente fuera y dentro de Colombia.

Con este remix, la frescura de Ivana y la experiencia de Farruko se mezclan en un solo tema. Es la forma en que el puertorriqueño reafirma que apoya el nuevo talento latino y lanza el sencillo hacia nuevos escenarios de la música urbana. ¡Súper potente que alguien con tanto peso le abra la puerta así a una artista nacional!