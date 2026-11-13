Artistas colombianos llegan a los Latin Grammy 2026 en Las Vegas

Famosos

El 12 de noviembre se llevó a cabo la edición 27 de los Latin Grammy en Las Vegas. La jornada arrancó a las 3 p. m., hora colombiana, con la Premiere, que fue la ceremonia donde se entregaron la mayoría de los premios. Para cerrar con broche de oro, la gala principal se realizó en la noche en el MGM Grand Garden Arena.

Artistas como Karol G, Juanes, Feid y Fonseca llegaron con varias nominaciones y la expectativa de llevarse los premios más importantes de la música latina.

Ver a tantos artistas colombianos nominados siempre es un motivo para celebrar.