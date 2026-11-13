Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes traen el circo y el rock al Movistar Arena

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Los Caligaris aterrizan en Bogotá para presentar ‘La Fórmula Perfecta’, una gira que comparten con Los Auténticos Decadentes. La cita es el 14 y 15 de noviembre en el Movistar Arena, aunque para la primera fecha ya no quedan entradas. Lo curioso aquí es que no se trata de dos presentaciones consecutivas, sino de un montaje donde ambos grupos se mezclan por completo.

Según Martín Pampiglione, uno de los fundadores y vocalistas de Los Caligaris, la idea es intercambiar repertorios, voces y arreglos. Los músicos decidieron llevar su amistad a otro nivel: Los Auténticos Decadentes interpretan canciones de Los Caligaris con su propio estilo, y viceversa. El intercambio es total; Pampiglione se suma a las voces de Los Decadentes, mientras que músicos como Cucho y Serrano se integran al escenario de la agrupación cordobesa. Al final, todos terminan juntos sobre la tarima.

Una sinfónica de música popular

El despliegue musical de este encuentro es masivo. En los ensayos se ha conformado una formación que incluye dos baterías, unas ocho tumbadoras, timbaletas y una sección de vientos con aproximadamente ocho músicos. Pampiglione describe este montaje como una "sinfónica de música popular".

La apuesta es tan fuerte que en Córdoba, donde dieron el primer concierto de esta propuesta, tocaron durante dos horas y 42 minutos. A pesar de la extensión, el público seguía pidiendo más canciones al terminar, lo que para el músico fue la señal de que el tiempo pasó volando. La intención es que sea una fiesta musical donde los repertorios se transforman y el protagonismo es compartido, incluso para quienes no conozcan bien a alguna de las dos bandas.

El optimismo de 'Caligaris sí'

Este regreso a Colombia ocurre en un momento clave. En junio de este año lanzaron Caligaris sí, su undécimo álbum de estudio con 11 canciones. El nombre del disco nació de una experiencia en Alcarràs, España, donde una niña les dijo que su música le gustaba porque era optimista. Pampiglione recuerda que buscaban un título así y concluyeron que no hay palabra más optimista que el "sí".

El álbum es un reflejo de la diversidad sonora de la banda, mezclando rock, cumbia, cuarteto, pop y baladas. Todas las canciones cuentan con un invitado, incluyendo colaboraciones con artistas como Paty Cantú, Coti, Karina La Princesita, Don Tetto, La Vela Puerca, La Konga y Neto Peña. En agosto sacaron una edición deluxe con dos temas más: Te falta algo, con la banda chilena Santaferia, y Hoy te soñé, junto a la cantante argentina Olivia Wald.

Sobre esta versión deluxe, el músico aclaró que no fue una decisión artística, sino una estrategia de la discográfica para publicar con más frecuencia después del Mundial de Fútbol. Según Pampiglione, es un tema "de oficina" que no tiene relación con la parte artística del grupo.

Arte hecho a mano y raíces circenses

Otro detalle llamativo del nuevo disco fue su portada. El grupo no contrató a un diseñador, sino que abrió una convocatoria para que sus seguidores enviaran propuestas basadas en el concepto del álbum. Recibieron más de 400 trabajos, entre ellos dibujos de niños y familiares. Al final, seleccionaron entre 10 y 12 finalistas y el ganador fue un artista de Mendoza, Argentina.

Un punto no negociable en la selección fue la tecnología: descartaron todas las imágenes hechas con inteligencia artificial porque querían algo creado a mano.

Todo este despliegue mantiene la esencia que los llevó a formarse el 24 de agosto de 1997 en Córdoba. El nombre de la banda viene de una leyenda circense sobre el payaso Caligari, quien supuestamente disimuló su agonía durante una función para que el público creyera que era parte de la rutina. Esa filosofía de divertir hasta el último momento es la que Los Caligaris aplican hoy mezclando ska, rock y cuarteto con una estética de circo que va desde la ropa hasta la relación con su público. Para ellos, la alegría se toma en serio.