Vibarco y José Aguirre: el talento colombiano que ganó en los Latin Grammy 2026 detrás de los micrófonos

Espectáculos

La música colombiana brilló en los Latin Grammy 2026, pero esta vez el aplauso no fue solo para quienes cantan, sino para los cerebros que crean las canciones. Vicente Jiménez, a quien todos conocemos como Vibarco, y José Aguirre fueron los colombianos que se llevaron sus gramófonos, recordándonos que sin una buena composición no hay show que valga.

Para quienes no están tan metidos en la cocina de la industria, los Latin Grammy son los premios internacionales de la Academia Latina de la Grabación. Básicamente, celebran lo mejor de la música grabada en español, portugués o lenguas iberoamericanas, y son los mismos colegas de la industria quienes votan para decidir quién se lleva el premio.

El hit pop/rock de Vibarco

Vibarco se destacó en la categoría de Mejor Canción Pop/Rock. El reconocimiento llegó gracias a su trabajo en la composición de ‘Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día’, un tema interpretado por CA7RIEL & Paco Amoroso junto a Sting.

Lo más bacano de este premio es que demuestra que Vibarco sabe moverse en proyectos que mezclan generaciones y estilos totalmente diferentes. Para que esa canción llegara a sonar así, hubo un equipo creativo pesado detrás. Además de Vibarco, participaron en la composición Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL, Paco Amoroso, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver. Este galardón es una distinción directa a la labor creativa de Vicente Jiménez como compositor dentro de la industria musical.

El sabor tropical de José Aguirre

Por otro lado, el sabor colombiano estuvo presente con José Aguirre, quien se llevó el premio a Mejor Canción Tropical. El motivo fue la canción ‘Realidad-Es’, interpretada por el Grupo Niche.

En esta categoría, la Academia se enfoca específicamente en los compositores de la obra, por lo que el gramófono de Aguirre es un reconocimiento puro a su capacidad de crear. José Aguirre ha estado vinculado a la trayectoria del Grupo Niche y al desarrollo de la salsa colombiana. Este premio vuelve a poner sobre la mesa el aporte fundamental de los creadores nacionales en un género que ha tenido una importante presencia en la música latinoamericana.

Más allá de las luces del escenario

Seamos honestos: casi siempre nos enfocamos en el artista que sube al escenario y hace el show, pero una canción es el resultado de un proceso donde intervienen varios profesionales. La composición, los arreglos y la producción son labores que se complementan con la interpretación para que la obra quede perfecta.

Los premios de Vibarco y Aguirre nos muestran una forma diferente de ver el éxito de Colombia en los Latin Grammy. En categorías como Mejor Canción Pop/Rock y Mejor Canción Tropical, el foco no es el cantante, sino la creación de la obra. Esto sirve para visibilizar a esos autores que construyen las letras y los sonidos que luego escuchamos en el radio, pero que muchas veces no reciben la misma atención que la estrella del lanzamiento.

Para la industria musical de nuestro país, que estos nombres se lleven el reconocimiento es una oportunidad de resaltar que hay talento en todas las áreas y géneros. Desde la salsa hasta el pop y el rock, los compositores colombianos siguen metidos en proyectos que cruzan fronteras y llegan a públicos de distintos países. Al final, la edición 2026 de los Latin Grammy nos dejó claro que detrás de cada hit hay una historia y un autor que merece su propio gramófono.