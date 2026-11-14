La Orquesta Filarmónica de Bogotá se toma la ciudad con el universo de Shostakóvich

Espectáculos

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) puso en marcha una serie de presentaciones dedicadas a explorar la propuesta creativa del compositor ruso Dmitri Shostakóvich. Para este ciclo, la agrupación cuenta con la dirección de Tomàs Grau, quien lidera la exploración del universo sonoro de este autor.

El programa inició el 13 de noviembre de 2026 a las 5:30 p. m. en la parroquia San Gabriel Arcángel, ubicada en la Calle 19 Sur # 12 – 05 del barrio Ciudad Jardín Sur, en la localidad de Antonio Nariño. Para esta fecha, el acceso fue libre hasta completar el aforo del lugar. La serie continúa el 14 de noviembre de 2026 a las 4:00 p. m. en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, donde las entradas se distribuyen a través de TuBoleta y en las taquillas del escenario.

Un viaje musical entre el violonchelo y la sinfonía

La propuesta musical de esta semana comienza con un concierto para violonchelo que encuentra su inspiración en una obra de Serguéi Prokófiev. El repertorio incluye dos piezas fundamentales de Shostakóvich: la Sinfonía No. 6, Op. 54, y el Concierto para violonchelo No. 1.

La parte solista, catalogada como exigente, está a cargo de José David Márquez, quien es violonchelista de la propia Orquesta Filarmónica de Bogotá. La intención de estas obras es permitir que el público se deje llevar por la riqueza y la fuerza que caracterizan las composiciones del autor ruso.

El sello de Tomàs Grau en la dirección

El director español Tomàs Grau es quien guía estas presentaciones. Su estilo se reconoce por un gesto preciso y una sensibilidad que busca transmitir las emociones reales de las partituras de manera diáfana. Su enfoque se basa en la sinceridad de las lecturas musicales para compartir su amor por el arte con los asistentes.

En cuanto a su trayectoria, Grau nació en Barcelona en 1979 y se formó en el Conservatorio Superior Municipal de Música de esa ciudad. Posteriormente, obtuvo el Título Superior de Dirección de Orquesta en la Escuela Superior de Música de Cataluña con las máximas calificaciones y completó sus estudios en la especialidad de Dirección de Orquesta en los Wiener Meisterkurse.

Su experiencia profesional incluye el cargo de Director Musical y Director Artístico de la Franz Schubert Filharmonia. Además, ha sido invitado frecuentemente para dirigir formaciones internacionales como la Orquesta Nacional de España, la Royal Bangkok Symphony Orchestra, el Stuttgarter Kammerorchester y la Orquesta Simón Bolívar.

El perfil de José David Márquez

El solista José David Márquez inició su camino musical a los 11 años en el Conservatorio de Música Luis Gilberto Mendoza, perteneciente al Núcleo San Cristóbal. Su formación temprana incluyó ser miembro fundador de la primera Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, además de integrar la Orquesta Sinfónica Juvenil y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar del Táchira.

Para el año 2002, Márquez formó parte de la fila de violonchelos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Complementó su preparación en la Academia Latinoamericana de Violonchelo con el profesor William Molina, donde también desarrolló una labor pedagógica viajando por Venezuela.

En su carrera profesional, se ha desempeñado como principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y ha sido invitado como principal de su instrumento en la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo (OSESP). Actualmente, además de su rol en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, mantiene una participación activa como músico de cámara.