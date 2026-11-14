El jazz femenino se toma Bogotá con el W Jazz Fest

Famosos

El Centro Colombo Americano de Bogotá será la sede del W Jazz Fest, la primera edición de este festival dedicado al jazz femenino. Los conciertos se llevarán a cabo del 18 al 21 de noviembre en la sala Nancy Kotal de Cortés, espacio rebautizado en honor a una mujer que apoyó la cultura musical colombiana.

La programación, curada por la flautista bogotana Ana María Oramas, arranca el miércoles 18 de noviembre con la cantante Gina Savino, reconocida por su capacidad de improvisación vocal y su trayectoria en escenarios nacionales e internacionales.

El jueves 19 de noviembre será el turno de la guitarrista antioqueña Mila Ortíz, quien destaca por su sonido melódico tanto en la presentación de temas como en sus improvisaciones y acompañamientos.

El viernes 20 de noviembre se presentará la vibrafonista y educadora caleña Kate Ortega, quien ha trabajado en proyectos de salsa y jazz en su ciudad natal.

El cierre del festival será el sábado 21 de noviembre con la cantante Lalo Cortés y su grupo de funk. En la sesión en vivo grabada para la serie El Caserito cuenta con el respaldo de Lorena Ramirez en el piano.

Este evento llega en un momento donde las mujeres han logrado derribar barreras en un campo que históricamente estuvo reservado para los hombres, especialmente en roles que no fueran el canto. Un ejemplo de este avance es la ingeniera de sonido Martha de Francisco, quien recibió un premio del Conservatorio real de La Haya por su labor.

Honestamente, ya era hora de que hubiera un espacio así en la ciudad. ¿Cuál de estas artistas es la que más ganas tienen de ver?