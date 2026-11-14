El Festival de Luces de Villa de Leyva ya tiene fecha para diciembre

Famosos

Armen el parche y saquen los suéteres, que el Festival de Luces de Villa de Leyva ya tiene agenda oficial. La cita es del 5 al 7 de diciembre de 2026 en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá. El plan es básicamente llenar el pueblo de turismo justo antes del Día de las Velitas con una mezcla de cultura y mucha pirotecnia.

Este evento ya va por su edición número 36, pues empezó allá por 1986, y el corazón de todo será la Plaza Mayor. Si no conocen, es una de las plazas empedradas más grandes de América Latina, con unos 14.000 metros cuadrados para repartir el alumbrado, los faroles y las velas. Pero lo que más llama la atención son los espectáculos pirotécnicos monumentales que armarán los polvoreros artesanales.

Además de las luces, habrá música, exposiciones de arte y obras escénicas por todo el centro histórico. Y como el plan es aprovechar el viaje, el casco urbano ofrece sus caminatas típicas con fachadas blancas y calles de piedra, ya que hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Los que quieran cultura más pesada pueden visitar la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la Casa Museo Antonio Nariño o el Museo Paleontológico.

Cómo llegar y cuánto cuesta

Para los que no tienen carro o no quieren manejar, hay operadores turísticos que venden pasadías desde Bogotá. Tienen puntos de salida en el Movistar Arena, el Centro Comercial Panamá 180, Titán Plaza y el Éxito de la Calle 170. Los precios de estos planes de ida y regreso están entre los $145.000 y $162.000 COP por persona.

¿Qué incluye el precio? El transporte en bus turístico, seguro médico, un coordinador de viaje y las onces típicas boyacenses. De paso, el recorrido incluye una parada para ver los alumbrados del Puente de Boyacá.

Ojo con las recomendaciones

Si están pensando en ir, no lo dejen para última hora. Las autoridades recomiendan revisar desde ya la disponibilidad de hoteles, chequear cómo están las vías y, muy importante, llevar ropa térmica. En la zona de la plaza principal las temperaturas bajan bastante durante las noches y nadie quiere pasar frío mientras ve los fuegos artificiales.

¿Ustedes son de los que aman el ruido de la pirotecnia o prefieren el plan tranquilo de las velitas?