Todo lo que debe saber sobre Stream Fighters 5: la última velada de Westcol

Espectáculos

Stream Fighters 5 se celebra este sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. El evento marca un hito importante porque Westcol anticipó que esta será la última edición bajo este formato. La jornada deportiva es masiva, con un total de diez combates y 23 participantes que subirán al ring, acompañados por la presentación de cuatro artistas invitados para darle ambiente al espectáculo.

Para entender cómo se llega a una noche así, hay que mirar el proceso de preparación que la organización implementó. El método para organizar la previa se concentra en una sola jornada, que ocurrió el viernes 13 de noviembre. En ese día se realizaron dos instancias clave: primero, la rueda de prensa oficial, donde los participantes se presentaron ante los medios. Inmediatamente después, se llevó a cabo el pesaje oficial, el paso donde cada competidor debe certificar su peso frente a la báscula frente a la báscula.

Este proceso de pesaje ya dejó resultados claros. Yaya Muñoz, por ejemplo, celebró haber bajado de los 63 kilos que eran la meta para su pelea contra Beba de la Cruz. Para lograrlo, la creadora de contenido tuvo que seguir semanas de una dieta estricta y entrenamientos nocturnos, contando con la supervisión de la exatleta de la UFC Sabina Mazo. El pesaje también se perfilaba como un punto de tensión entre Valentino Lázaro y Emiro Navarro, quienes ya protagonizaron un cruce de declaraciones durante el primer cara a cara realizado con el anuncio de la cartelera.

La organización también tuvo que resolver misterios antes del evento. Durante semanas hubo dudas sobre quién sería el peleador incógnito que acompañaría a Chanty en el combate por parejas contra Willito y Lonche. Finalmente, se confirmó que se trata del streamer venezolano Samulx, cuyo nombre real es Samuel Sánchez. Este creador de contenido, que ha pasado por Twitch y Trovo, es conocido ahora en la plataforma Kick por sus transmisiones de Just Chatting, donde alcanza un promedio de más de 5.000 espectadores simultáneos y ya tiene experiencia en eventos como Squid Craft 3.

Sin embargo, no todo ha sido entrenamiento y glamour. La preparación se vio empañada por denuncias públicas de Valentino Lázaro y Alexa Torrex, sobre un presunto uso de sustancias entre algunos participantes. Ante este escándalo, Westcol tuvo que confirmar que se realizarían pruebas antidopaje para los competidores. Yaya Muñoz, que fue una de las personas señaladas, respondió que está lista para hacerse la prueba cuando quieran y lanzó un dardo a sus rivales, diciendo que pueden inyectarse lo que quieran, pero que sin disciplina deportiva no lograrán los objetivos. Según ella, los controles antidopaje deberían dar tranquilidad a todos, y la preocupación solo debería ser de quien esté haciendo trampa.

Uno de los puntos más polémicos ha sido el combate entre Andrea Valdiri y La Divaza. Westcol admitió en una transmisión por Kick que siente miedo por este enfrentamiento, porque, según dijo, La Divaza "se transformó" y "está todo estallado"; además teme las críticas a la organización si el influenciador venezolano logra arrinconar a la barranquillera. De hecho, Valdiri se comunicó con la organización aproximadamente una semana antes del evento para manifestar dudas sobre su participación, debido a que su rival es hombre. Para salvar la pelea y mantenerla en la cartelera, la negociación terminó en una propuesta para ajustar el peso de los guantes de ambos competidores.

Otro drama médico ocurrió con Emiro Navarro. El creador de contenido generó incertidumbre al revelar que había bajado el ritmo de sus entrenamientos y que necesitaba valoraciones médicas por un problema físico surgido durante la preparación. No obstante, Navarro confirmó a través de sus historias de Instagram que ya cuenta con el aval de su ortopedista y su equipo médico, asegurando que podrá subir al ring para pelear contra Valentino Lázaro.

En la parte musical, el espectáculo contará con la participación de Sech, Kris R y Aria Vega. A ellos se sumó la artista puertorriqueña De La Rose, quien interpretará en vivo su lanzamiento más reciente junto a W Sound. La organización describió esta incorporación como una forma de ponerle flow y talento a la noche.

Como dato curioso, el ambiente entre competidores no siempre es de guerra. A pocos días del combate, se volvió viral un video donde Yaya Muñoz y Andrea Valdiri comparten una sesión de boxeo, intercambiando golpes en un entrenamiento conjunto a pesar de que no se enfrentan entre sí en esta edición.