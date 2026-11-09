Andrés Cepeda anuncia la gira 'Latitudes' para 2027: así es el ritual del cantante para subir al escenario

Famosos

Andrés Cepeda, el cantante y compositor bogotano, confirmó que en 2027 lanzará una nueva gira por Colombia llamada 'Latitudes'. Este proyecto llegará a siete ciudades: Ibagué, Manizales, Bogotá, Cali, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla. En total serán ocho conciertos, ya que en Bogotá tendrá dos presentaciones consecutivas. De hecho, la segunda fecha en la capital será especial porque se enfocará en su sonido con la Big Band.

Para Cepeda, la elección de estos escenarios no fue al azar. Las ciudades tienen un significado especial para él, tanto en lo profesional como en lo personal, y mantiene con ellas una relación directa. El cantante siente que en esos lugares hay un público que lo está esperando. Además, considera que iniciar la gira con dos fechas en Bogotá es fundamental, pues es su casa, el lugar donde parte y donde siempre inicia su trabajo antes de recorrer otras partes del mundo, aprovechando la energía de su propia ciudad.

Sobre el contenido del show, 'Latitudes' se propone como un recorrido por toda su carrera. El repertorio incluirá desde sus inicios con Poligamia hasta lo más reciente, pasando por el álbum 'Bogotá', su trabajo de Big Band y todos los éxitos compartidos con el público. Cepeda aclara que esta gira es muy diferente al 'Tour Bogotá', el cual estaba centrado en el álbum homónimo y era un homenaje visual y narrativo a su ciudad natal. En cambio, 'Latitudes' es un viaje por diferentes partes del mundo, con una puesta en escena distinta, un repertorio variado y nuevas historias que acompañan las canciones.

Algo que nos encanta es que el artista no le tiene miedo a los clásicos. Mientras algunos colegas se cansan de cantar lo mismo por años, a Cepeda le pasa lo contrario: cada año quiere más sus canciones y busca formas diferentes de plantearlas en el escenario. Un ejemplo de esto es la canción 'Tengo ganas', que reinventó en una versión bachata junto a Maluma. Según el cantante, Maluma es una persona que consume su música y que, a pesar de ser más joven, disfruta de la música romántica. Esta colaboración permite variar la propuesta y llegar a un público diferente sin perder la esencia romántica.

Ahora, hablemos de cómo se sobrevive a una gira, porque mantener la energía alta es lo más complicado. El método de Cepeda se divide en preparación física y mental. Para aguantar el ritmo de los viajes intensos y los cambios constantes de ambiente, se apoya totalmente en su equipo de músicos y técnicos, asegurando una producción que los haga sentir cómodos. Pero el secreto real está en los hábitos: mantener estándares de viaje y descanso, dormir las horas necesarias y llevar una buena alimentación.

Pero el verdadero ritual ocurre antes de que se apaguen las luces y empiece el show. Primero, hay una preparación de varios meses que incluye los ensayos, los arreglos musicales, la descripción de lo que pasará en el escenario y el pensamiento detrás de lo que quiere comunicarles a las personas. Justo antes de salir a cantar, el artista se reúne con sus músicos y el equipo para hacer una pequeña oración. En ese momento, recuerdan las partes importantes y el privilegio que significa poder viajar por el mundo haciendo música. Y claro, para cerrar el ritual con broche de oro, confiesa que un par de güaritos entre pecho y espalda nunca sobran.

Si quieren asegurar su puesto, las entradas estarán disponibles en Tuboleta.com para las fechas de Bogotá y en Ticketmaster.co para el resto del país. Las citas son:

Ibagué: viernes 16 de abril en Néctar Arena.

Manizales: sábado 1 de mayo en Plaza de Toros.

Bogotá: viernes 14 de mayo en El Corazón de Bogotá Arena.

Bogotá: sábado 15 de mayo en El Corazón de Bogotá Arena (Big Band).

Cali: viernes 21 de mayo en Arena Cañaveralejo.

Pereira: sábado 22 de mayo en Expofuturo.

Bucaramanga: viernes 28 de mayo en Cenfer.

Barranquilla: viernes 4 de junio en Puerta de Oro.

¿Quién más necesita unos güaritos antes de enfrentar el viernes?