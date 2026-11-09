Katie James y Daniela Padrón se unen para un concierto latino en Florida

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Katie James y Daniela Padrón van a compartir escenario por primera vez en un concierto llamado ‘Encuentros’. La cita es el domingo 15 de noviembre de 2026 en el Miramar Cultural Center, en Miramar, Florida, y comienza a las 6:00 de la tarde.

Este show es un parche musical donde se van a encontrar la voz y la guitarra de James con el violín de Padrón. La idea es armar un diálogo entre los sonidos de los Andes colombianos, la tradición musical venezolana y otras expresiones del Caribe latinoamericano. Para que todo suene impecable, prepararon arreglos especiales y colaboraciones entre las dos artistas.

Para Katie James, este concierto tiene un sabor especial porque es la primera vez que se presenta en Estados Unidos acompañada de su banda. La artista aprovechará la oportunidad para interpretar canciones de ‘Bajo mi corteza’, su álbum más reciente, llevando al público de Florida la propuesta que ha desarrollado en su carrera, mezclando la canción de autor con historias cotidianas y sonidos andinos.

Por su parte, Daniela Padrón llega con todo su bagaje como violinista, compositora y arreglista. Padrón ha dedicado su camino a explorar los ritmos latinoamericanos desde la música instrumental y tiene en su hoja de vida un Latin Grammy obtenido con la agrupación Kerreke.

El espectáculo, que es una presentación conjunta del Miramar Cultural Center y BBMusik, se centra en reinterpretar músicas tradicionales para buscar nuevas formas de acercarse a ellas. Básicamente, es una muestra de cómo las raíces musicales de la región pueden conversar entre artistas de distintas generaciones y procedencias.

Sinceramente, que una colombiana y una venezolana se junten para sonar así en Florida suena a un planazo musical. ¿Quién se anima a viajar por este concierto?