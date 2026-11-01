Tiësto vuelve a Colombia en 2027: Medellín y Bogotá se preparan para el party

Espectáculos

Saquen el calendario y preparen el presupuesto porque Tiësto ya confirmó que vuelve a Colombia en febrero de 2027. El DJ y productor neerlandés se presentará el viernes 19 de febrero en El Corazón de Bogotá – Arena (el antiguo Movistar Arena) y el sábado 20 de febrero en el DaviArena de Medellín.

La vuelta es un planazo porque concentra todo el ruido en un mismo fin de semana. El artista, cuyo nombre real es Tijs Michiel Verwest, ya viene calentando el terreno con visitas recientes, como su paso por el festival La Solar en Medellín en 2024 y su concierto en el Movistar Arena de Bogotá en enero de 2025.

Honestamente, con los hits que tiene en el repertorio, como "The Business", "The Motto", "Red Lights" y "Adagio for Strings", el show promete estar a otro nivel. Además, el hombre sabe lo que hace; no olvidemos que en 2015 se llevó un Grammy por su remix de "All of Me" de John Legend.

La organización de estos eventos queda en manos de Breakfast Live, la promotora colombiana que nació en 2024 y que ya nos ha traído a Morat, Camilo, Carin León, System of a Down y festivales como Ritvales y La Solar.

Por ahora toca tener paciencia, hacer el prerregistro y estar pendientes de los anuncios de la boletería. ¡Nos vemos en la pista!