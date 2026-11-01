El estrés de Migración México: Yeison Guardo mostró el interrogatorio que lo dejó 'bien asustado'

Espectáculos

Imagínese que llega a México y, en vez de recibirlo con guacamole, lo ponen a rendir un examen final de vida. Eso fue lo que vivió el creador de contenido Yeison Guardo, quien compartió un video que ya tiene a todo el mundo comentando sobre lo tenso que se puso el ambiente en Migración.

El viaje era para acompañar al cantante Blessd, pero el aterrizaje se convirtió en un interrogatorio intenso. Aunque empezaron con las preguntas de rutina —como el vuelo de regreso, dónde se iba a quedar y qué iba a hacer—, la cosa se puso personal. Una agente llegó a preguntarle directamente: “¿Qué tipo de contenido hacen?”.

Lo más fuerte es que la funcionaria revisó el celular de Guardo (algo que él permitió voluntariamente) y le pidió que le mostrara conversaciones privadas que había tenido con Blessd. El influencer admitió que se sintió muy nervioso y resumió la experiencia diciendo que “estaba bien asustado”. Además, mencionó que sintió preocupación por algunos documentos que le solicitaron durante el proceso.

El debate en redes

El video generó reacciones en redes. Algunos internautas encontraron el momento divertido, otros cuestionaron las revisiones y recordaron testimonios de colombianos que aseguran haber enfrentado controles estrictos al llegar a México.

Guardo aprovechó la publicación para lanzar una pregunta que dejó pensando a muchos: “¿Por qué al colombiano se la ponen difícil cuando va a salir del país?”.

Lo que hay que saber

Para los que estén planeando el viaje, recordemos que los colombianos no necesitan visa para ir a México por turismo. Eso sí, hay que llenar un formulario de pre-registro y cumplir con las condiciones de ingreso. Pero ojo, que el trámite no es un pase mágico; las autoridades tienen el poder de hacer todas las preguntas que quieran y pedir documentos para verificar el motivo del viaje.

Al final, después de varios minutos de presión, Guardo y sus acompañantes pudieron entrar al país. Pero quede claro que entrar a México ahora mismo se siente como intentar pasar el filtro de una discoteca muy exclusiva donde el portero no te quiere dejar entrar.

¿Ustedes también han sentido que en Migración los miran como si llevaran algo prohibido en la maleta?