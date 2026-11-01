El Parque 93 se prende con la Feria Magia Local por Halloween
Si no tienen plan para cerrar el fin de semana, el Parque 93 es el lugar. El sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico organizaron una feria para apoyar los negocios locales y disfrutar en familia, en una alianza con la Embajada de Irlanda en Colombia.
La movida está concentrada entre las 9:00 a. m. y las 6:00 p. m. En el lugar se reunieron 60 emprendimientos, productores y transformadores que hacen parte de los programas Hecho en Bogotá y Mercados Campesinos Bogotanos. Se puede encontrar de todo: desde frutas, verduras y jugos naturales, hasta postres, moda infantil, juguetes, cositas para el hogar y productos para mascotas. Es el momento ideal para comprar local y conocer lo que hacen los emprendedores de la ciudad y el campo.
En cuanto a la rumba y la cultura, el sábado 31 de octubre se armó el concurso de disfraces para niños, niñas, familias y hasta para las mascotas. Habrá además presentaciones de grupos musicales, bailarines, pintacaritas y artistas circenses.
Para el domingo 1 de noviembre de 2026, la agenda prevé con actividades familiares y la participación de los carabineros de la Policía Nacional de Colombia. La idea es que la gente se acerque a las tradiciones campesinas y se generen nuevos espacios de venta para quienes producen alimentos y otros bienes en la capital.
Si tienen un emprendimiento en Bogotá y quieren aprovechar estos espacios de comercialización, pueden revisar los detalles en el sitio web de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.