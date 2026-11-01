Héctor Zuleta dio noticias sobre la salud de Kbeto

Espectáculos

Kbeto Zuleta sigue luchando por su recuperación en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla. El artista vallenato fue internado en este centro asistencial para ser atendido por especialistas debido a las graves lesiones que sufrió cuando el bus de su agrupación tuvo un accidente en el puente que atraviesa el río Ariguaní.

Su hermano, Héctor Zuleta, compartió un nuevo parte médico el sábado 31 de octubre. Según informó, el cantante ya completa cuatro días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica, donde su familia se mantiene muy pendiente de su evolución diaria.